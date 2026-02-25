Игра на барже
Волжское пароходство не признало многомиллионный иск за повреждение шлюза
Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей потребовала от судоходной компании «Волжское пароходство» в судебном порядке выплатить 159 млн руб. за повреждение подводных ворот шлюза №16 Городецкого гидроузла. Буксир пароходства с двумя баржами повредил инженерное сооружение в 2023 году. Обвинение в нарушении правил безопасности движения водного транспорта предъявили капитану Вячеславу Батькову. Позже его освободили от наказания за истечением срока давности. Пароходство не признало иск, его представители настаивают, что администрация бассейна должна погасить часть ущерба.
Арбитражный суд Нижегородской области начал рассмотрение иска администрации Волжского бассейна внутренних водных путей к судоходной компании «Волжское пароходство». С ответчика просят взыскать 159 млн руб. ущерба от повреждения ворот шлюза №16 Городецкого гидроузла. Как писал «Ъ-Приволжье», инцидент произошел 20 июня 2023 года в районе 10:30, когда конструкцию гидротехнического сооружения ударили две баржи, которые толкал теплоход-буксир Волжскому пароходству. По факту столкновения расследовалось уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта с крупным ущербом (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Обвинение предъявили капитану буксира Вячеславу Батькову.
Установлено, что в день аварии около 10:00 теплоход стоял на якоре в среднем бьефе около гидроузла и ждал шлюзования. Из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился «Ъ-Приволжье», следует, что диспетчер разрешил капитану выйти на ось камеры, остановиться и ждать указаний о прохождении шлюза. Однако теплоход без разрешения диспетчера снялся с якоря и вместе с баржами слишком близко подошел к верхнему оголовку шлюза. В это время горел запрещающий сигнал входного светофора, а камеру шлюза наполняли водой.
Буксир с баржами попали в сильный поток воды от наполняющейся камеры, капитан потерял управление и по рации сообщил начальнику вахты диспетчеров об угрозе столкновения.
Он пытался избежать аварии, однако действия капитана были «запоздалыми и неэффективными», говорится в материалах дела.
В итоге буксир с баржами навалился на верхние рабочие ворота камеры шлюза №16 и повредил основные силовые элементы: ригели и левую опорно-концевую стойку ворот. Это привело к потере работоспособности уплотнительного контура ворот.
Ущерб от действий капитана следствие оценило в 156,6 млн руб., подъемно-опускные ворота верхнего оголовка шлюза пришлось менять за 126,2 млн руб.
Сначала ущерб от аварии взыскивали с капитана Батькова. Позже суд прекратил уголовное дело в отношении него за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, но признал за администрацией бассейна право взыскать с капитана ущерб в гражданском суде. В дальнейшем вышестоящие инстанции отменили эту возможность, сообщила «Ъ-Приволжье» защита капитана, который не был уволен из судоходной компании. При этом 133,1 млн руб. Волжского пароходства были арестованы по ходатайству следствия в счет обеспечения ущерба, который бассейновая администрация решила взыскивать в арбитраже.
На предварительном заседании 25 февраля представители Волжского пароходства не признали требования истца. Они напомнили об ограничении ответственности перевозчика в соответствии с нормами Кодекса внутреннего водного транспорта, по которым выплата компании не может превышать 50 млн руб. «Во-вторых, вред был причинен при взаимодействии двух источников повышенной опасности: баржи буксирного состава и гидротехнического сооружения. По Гражданскому кодексу, в этом случае вред возмещается их владельцами на общих основаниях по принципу ответственности за вину. В материалах дела содержится много доказательств, в том числе заключения технических специалистов и расследование Ространснадзора. Он установил ряд нарушений, допущенных работниками истца. Это также должно влиять на распределение вины между истцом и ответчиком»,— полагают юристы пароходства.
Требования истца они назвали завышенными и отметили, что поврежденные ворота были отремонтированы, а не полностью заменены. Также в расчете исковой суммы истец не учел естественный износ ворот и стоимость годных остатков.
«В любом случае сумма исковых требований должна быть существенно снижена»,— уверены в пароходстве.
Суд счел подготовку к рассмотрению дела неоконченной и отложил разбирательство на конец марта.
Как выяснил «Ъ-Приволжье», ответственность пароходства была застрахована, однако страховые выплаты компании пока не перечислены. Добавим, через месяц после инцидента с баржами Волжского пароходства на шлюзе №16 произошла еще одна авария: при выходе из камеры теплоход «Юрий Попсуев» с пустой баржей столкнулся с ограждением рабочих ворот, повредив кожух ограждения, а баржа получила вмятину и разрыв борта выше ватерлинии.