Игра на барже

Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей потребовала от судоходной компании «Волжское пароходство» в судебном порядке выплатить 159 млн руб. за повреждение подводных ворот шлюза №16 Городецкого гидроузла. Буксир пароходства с двумя баржами повредил инженерное сооружение в 2023 году. Обвинение в нарушении правил безопасности движения водного транспорта предъявили капитану Вячеславу Батькову. Позже его освободили от наказания за истечением срока давности. Пароходство не признало иск, его представители настаивают, что администрация бассейна должна погасить часть ущерба.

Волжское пароходство надеется переложить часть ответственности за повреждения Городецкого шлюза на его владельца

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассмотрение иска администрации Волжского бассейна внутренних водных путей к судоходной компании «Волжское пароходство». С ответчика просят взыскать 159 млн руб. ущерба от повреждения ворот шлюза №16 Городецкого гидроузла. Как писал «Ъ-Приволжье», инцидент произошел 20 июня 2023 года в районе 10:30, когда конструкцию гидротехнического сооружения ударили две баржи, которые толкал теплоход-буксир Волжскому пароходству. По факту столкновения расследовалось уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта с крупным ущербом (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Обвинение предъявили капитану буксира Вячеславу Батькову.

Установлено, что в день аварии около 10:00 теплоход стоял на якоре в среднем бьефе около гидроузла и ждал шлюзования. Из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился «Ъ-Приволжье», следует, что диспетчер разрешил капитану выйти на ось камеры, остановиться и ждать указаний о прохождении шлюза. Однако теплоход без разрешения диспетчера снялся с якоря и вместе с баржами слишком близко подошел к верхнему оголовку шлюза. В это время горел запрещающий сигнал входного светофора, а камеру шлюза наполняли водой.

Буксир с баржами попали в сильный поток воды от наполняющейся камеры, капитан потерял управление и по рации сообщил начальнику вахты диспетчеров об угрозе столкновения.

Он пытался избежать аварии, однако действия капитана были «запоздалыми и неэффективными», говорится в материалах дела.

В итоге буксир с баржами навалился на верхние рабочие ворота камеры шлюза №16 и повредил основные силовые элементы: ригели и левую опорно-концевую стойку ворот. Это привело к потере работоспособности уплотнительного контура ворот.