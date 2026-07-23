Йеменские боевики начали атаки на саудовские нефтяные танкеры

Йеменское радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) в ночь на 23 июля сообщило о нападении на два саудовских танкера в Красном море. Атака стала первой с того момента, как несколько дней назад движение, пользующееся поддержкой Ирана, объявило о начале морской блокады Саудовской Аравии. Теперь члены «Ансар Аллах» перебрасывают боевую технику в районы Йемена, которые прилегают к важным судоходным путям. Если нападения перекинутся с танкеров на саудовскую нефтяную промышленность, мировые рынки почувствуют последствия этого конфликта, отмечают эксперты.

Хуситы пообещали продолжить «свои военно-морские операции против саудовского противника» и придерживаться принципа «блокада в ответ на блокаду». «Мы заявляем саудовскому врагу, что любая глупость или агрессия, направленная против нашей страны, будет встречена масштабными операциями в глубине его территории, и последствия для него будут катастрофическими»,— подчеркнул в своем выступлении официальный представитель хуситов Яхья Сариа.

Как констатирует аналитическая компания Kpler, угрозы хуситов становятся серьезной проверкой для альтернативного пути экспорта нефти, который Саудовская Аравия стала использовать с весны после кризиса в Ормузском проливе. «Королевство стало все больше зависеть от коридора в Баб-эль-Мандебском проливе, потому что транзит через Ормузский пролив остается ограниченным,— отмечают аналитики.— Угрозы хуситов в отношении судоходства, связанного с Саудовской Аравией, уже приводят к тому, что танкеры выборочно меняют маршруты. Это увеличивает неопределенность вокруг рейсов и повышает риск логистических заторов».

Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы перекрывают саудовскую нефть».