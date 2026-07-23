Путин обсудил производство вооружений с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел очное оперативное совещание с членами Совета безопасности. На повестке была работа предприятий, производящих материалы, комплектующие и сырье для серийного выпуска новых образцов вооружения, военной и специальной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (третий справа) и председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) на заседании Совета безопасности

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (третий справа) и председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) на заседании Совета безопасности

Фото: пресс-служба президента РФ

Перед заседанием Владимир Путин назвал Россию одной из немногих стран, самостоятельно выпускающих материалы и комплектующие для вооружений.

Это уже четвертое совещание президента с Совбезом за июль. В очном формате оно проходит второй раз за месяц. На предыдущем таком мероприятии обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.