Норвегия подаст жалобу в FIFA из-за вмешательства Трампа в удаление Балогана

Норвежская футбольная ассоциация намерена подать жалобу в комитет по этике FIFA в связи с вмешательством президента США Дональда Трампа в дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана. Об этом в интервью лондонской The Times сообщила президент норвежской ассоциации Лизе Клавенесс. По ее словам, жалоба будет добавлена к ее прежней жалобе ассоциации в связи с присуждением господину Трампу Премии мира FIFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Adam Hunger / AP Президент США Дональд Трамп (слева) и глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Adam Hunger / AP

Скандал с участием президента США случился после того, как господин Балоган получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. Это означало, что форвард не сможет сыграть в следующей игре — против команды Бельгии. Однако, как сообщали СМИ и утверждал сам господин Трамп, он позвонил по этому поводу главе FIFA Джанни Инфантино. После этого отстранение Балогана было приостановлено и он смог принять участие в матче, который его команда, впрочем, проиграла.

В интервью The Times госпожа Клавенесс призвала президента FIFA публично признать ошибочность решения о допуске американского футболиста на матч с Бельгией. «Этого не должно было случиться… Мы все знаем, что вердикт был навязан внешними силами… Нам нужно, чтобы наш лидер в FIFA признал ошибку. Если мы начнем подстраиваться таким вот образом под лидеров государств и политику государств, мы изменим свое поведение и поведение организации и сдвинем «красную линию», которую лидеры государств не должны переходить. А именно это и случилось»,— заметила госпожа Клавенесс. «Попытки замять эту историю не пройдут»,— добавила она.

Подробнее — в материале «Всё по Балогану».

Николай Зубов