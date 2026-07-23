Администрация Нефтеюганска передала энергообъекты на баланс «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» приняли в безвозмездное владение и пользование часть электросетевого хозяйства Нефтеюганска. Компетенции системообразующей сетевой организации (СТСО) позволят повысить надежность электроснабжения социально значимой инфраструктуры.

В перечень переданного имущества вошли комплектная трансформаторная подстанция установленной мощностью 2000 кВА и 42 кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью около 1500 метров. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение скважин, установок очистки и водоподготовки для нужд жителей, социально значимых учреждений и предприятий муниципалитета. Специалисты СТСО будут управлять и контролировать техническое состояние, а при необходимости – выполнять капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов.

Консолидация активов на базе СТСО – важная часть государственной политики, направленная на повышение надежности электроснабжения потребителей. Производственный потенциал и высокие компетенции «Россети Тюмень» позволят обеспечить надежную передачу энергоресурса жизненно важным объектам третьего по численности населения города ХМАО-Югры.

АО «Россети Тюмень»