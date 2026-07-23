ЕГЭ в Свердловской области не сдали 232 выпускника

Минимальный порог для сдачи по обязательным предметам (русскому языку и математике) на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Свердловской области не смогли преодолеть 232 выпускника, в связи с этим: они не получат аттестат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко. По ее словам, за нарушения порядка проведения ЕГЭ были удалены шестнадцать человек, двое из которых использовали смарт-очки. Пересдать экзамены можно будет в сентябре.

Всего в сдаче ЕГЭ на территории Свердловской области приняли участие 20 тыс. человек. Помимо выпускников текущего года к ним присоединились и другие участники, среди которых выпускники прошлых лет и учащиеся учреждений среднего профессионального образования (СПО).

В Свердловской области 289 стобалльных результатов, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. Четырнадцать ребят набрали по 200 баллов, а абсолютным рекордсменом стал выпускник школы №113, набравший 300 баллов по трем предметам.

Предмет с наиболее высоким средним баллом — литература — 72,5 балла. Положительную динамику Жанна Фрицко отметила по русскому языку, профильной математике и физике. По ее словам, доля школьников, выбирающих естественно-научные предметы, растет с каждым годом. Самым популярным предметом по выбору вновь стало обществознание.

Возможностью улучшить полученные результаты воспользовались около 20% выпускников: 2685 человек смогли улучшить свои результаты, среди них пятеро набрали максимальный балл. В зачет идет не лучший результат, а последний.

Софья Белова