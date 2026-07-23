Минобороны назвало причину крушения самолета в Подмосковье

Учебно-боевой самолет упал в Одинцовском районе Подмосковья из-за технических неполадок. Об этом заявили в Минобороны России.

«Предварительная причина аварии — техническая неисправность авиационной техники», — указано в заявлении ведомства. Там подчеркнули, что полет выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет — самолет упал в безлюдной местности. Пилот катапультировался, угрозы для его жизни нет, добавили в министерстве.

По данным источника «Ъ», речь про истребитель Су-57. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК).