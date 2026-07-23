Истребитель Су-57 упал вблизи подмосковного Одинцово
В Одинцовском городском округе потерпел крушение истребитель Су-57. Пилот успел катапультироваться, пострадавших нет. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), сообщил источник «Ъ».
По данным собеседника «Ъ», крушение произошло во время тренировочного полета, воздушное судно не несло на себе вооружения. Помимо СКР, в причинах ЧП будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, изначально предназначенный для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый прототип Су-57 совершил тестовый полет в январе 2010 года. С 2019 года самолет начали массово производить, а в 2020 году Воздушно-космические силы России получили первый серийный образец истребителя.
Крушения военные самолеты терпят не только во время боевых действий. Ранее, до конца 2021 года, Воздушно-космические силы России должны были получить два серийных истребителя пятого поколения Су-57, которые поступят в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске. Первый самолет пока остался в ГЛИЦ и не был передан в строевую часть.
В конце 2019 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал поставки Су-57 в российские войска в 2020 году. Однако до этого во время испытаний самолет уже падал в тайге в Хабаровском крае, тогда причиной крушения мог стать отказ системы управления. Следственный комитет России также возбуждал уголовные дела по фактам крушений других типов самолётов, таких как Ил-112В и Ил-76.