Истребитель Су-57 упал вблизи подмосковного Одинцово

В Одинцовском городском округе потерпел крушение истребитель Су-57. Пилот успел катапультироваться, пострадавших нет. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), сообщил источник «Ъ».

По данным собеседника «Ъ», крушение произошло во время тренировочного полета, воздушное судно не несло на себе вооружения. Помимо СКР, в причинах ЧП будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, изначально предназначенный для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый прототип Су-57 совершил тестовый полет в январе 2010 года. С 2019 года самолет начали массово производить, а в 2020 году Воздушно-космические силы России получили первый серийный образец истребителя.

Никита Черненко