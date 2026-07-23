В Перми возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, похищавших деньги уходящих на СВО контрактников

УМВД России по городу Перми возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества (ОПС) и участии в нем. Шесть из семи фигурантов арестованы. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе криминальной организации, искали в Перми и Пермском крае потенциальных участников специальной военной операции (СВО). Соучастники убеждали их заключить контракты с Минобороны РФ, а затем сопровождали при оформлении документов. Кандидатам сообщали, что за определенную плату им обеспечат прохождение службы в тыловых подразделениях. Затем склоняли предоставить доступ к банковским картам, на которые после заключения контракта военнослужащим начислялись выплаты. Поступающие средства похищались. Общая сумма ущерба составила не менее 19 млн руб.Также предварительно установлено, что для сокрытия своей противоправной деятельности фигуранты угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием.

Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите ГУ МВД России по Пермскому краю. Ими задержаны семеро подозреваемых, шестерых из них суд отправил в СИЗО.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», одним из фигурантов этого уголовного дела является активист фонда «Добровольцы Донбасса» Василий Червяк. Подробнее — в материале «Сообщественная нагрузка».