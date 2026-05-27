Сообщественная нагрузка

Следствие усилило обвинение фигурантам уголовного дела о мошенничестве с выплатами участников СВО. Активисту фонда «Добровольцы Донбасса» Василию Червяку и еще двум обвиняемым дополнительно инкриминировано создание организованного преступного сообщества, остальным фигурантам — участие в нем. Как считает следствие, они убеждали мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, заключать контракты для участия в боевых действиях. За 1 млн руб. обвиняемые обещали им службу в небоевых подразделениях. Фигуранты вину отрицают, а следствие пытается установить новые эпизоды возможной преступной деятельности.



Cвердловский райсуд Перми продлил меру пресечения ряду обвиняемых по уголовному делу о хищении средств военнослужащих, которые принимают участие в СВО, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Среди них — бывший боец ЧВК «Вагнер» и активист фонда «Добровольцы Донбасса» (занимается помощью участникам и ветеранам боевых действий) Василий Червяк. Напомним, господин Червяк и бизнесмен Артем Васильев были задержаны в марте этого года в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда суд первой инстанции ходатайство следствия об их заключении под стражу не удовлетворил и отправил фигурантов под домашний арест. В итоге прокуратура оспорила это решение в апелляции, и активист вместе с еще несколькими фигурантами дела оказался в СИЗО.

По данным собеседников, выяснилось, что в отношении Василия Червяка, Игоря Василевских и Михаила Носкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), а в отношении еще нескольких фигурантов — по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). В итоге суд оставил подозреваемых под стражей до 2 июля текущего года.

Напомним, уголовное дело изначально было возбуждено в следственной части УМВД Перми по факту кражи средств с банковской карты участника СВО в отношении неустановленных лиц. В итоге следователи и оперативники, а также сотрудники военной контрразведки пришли к выводу, что хищение денег у бойца — это далеко не единичный случай, а в Прикамье создана схема мошенничества. Силовики полагают, что организаторы ОПС создали три структурных подразделения, которые подыскивали жителей преимущественно из сельских территорий, а также небольших городов и уговаривали их подписать контракт с Минобороны. Многие из них страдали алкоголизмом, наркоманией, а также ВИЧ и психическими заболеваниями. «Кандидатов» обманывали, говоря, что они не будут участвовать в боевых действиях, а лишь служить в тыловых подразделениях. За 1 млн руб. их обещали пристроить в качестве вспомогательного персонала в медицинские и другие подразделения, которые не занимаются боевой работой. Деньги перечислялись после получения потерпевшими единовременных выплат.

Ранее собеседники «Ъ-Прикамье» рассказывали, что для заключения контрактов завербованных отправляли в соседние с Прикамьем регионы. Кроме того, часть контрактников разрешили фигурантам сделать копии их банковских карт, с которых те позже снимали деньги. К марту было установлено около 20 подобных случаев. В итоге все заключившие контракт были отправлены в штурмовые под­разделения. Некоторые из них получили ранения, некоторые пропали без вести и погибли. Окончательная сумма ущерба пока не определена.

По одной из версий, Василий Червяк вступил в ряды ЧВК «Вагнер», когда отбывал наказание в одной из колоний. Как следует из открытых источников, вагнеровец проявил себя в боях за Бахмут, за что был награжден медалью «За отвагу». Также из опубликованных приговоров судов следует, что в разные годы он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), угоны (ч. 1 ст. 166 УК РФ), а также четыре эпизода мошенничества, в том числе с причинением значительного ущерба. Судя по приговору Мотовилихинского райсуда, который был вынесен в июне 2019 года, будущий боец брал в аренду инструменты, а также приставки Sony PlayStation с джойстиками. В итоге имущество он не вернул и распорядился им по собственному усмотрению. В ходе процесса Василий Червяк полностью признал вину и был приговорен по совокупности преступлений к 5,5 года колонии общего режима.

По данным «Ъ-Прикамье», в рамках нового уголовного дела Василий Червяк и часть других фигурантов свою вину категорически отрицают.

Собеседники отмечают, что следствие и оперативники пытаются установить дополнительные эпизоды возможной преступной деятельности обвиняемых. «Дело в том, что потенциальные потерпевшие находятся на фронте, проведение следственных действий в такой обстановке затруднительно»,— пояснил один из источников.

Дмитрий Астахов