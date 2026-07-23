Картины Айвазовского, Рериха, Кустодиева выставят на торги за 1 млрд рублей
Московский аукционный дом выставит на торги работы Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других художников. Общая стоимость коллекции достигает 1 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе организатора.
Среди выставленных работ — «Идольское место» Николая Рериха, оцененная в 18 млн руб., «У берегов Ялты» Ивана Айвазовского за 33 млн руб. и «У скита» Михаила Нестерова за 15,6 млн руб. Аукционный дом также продаст работу Петра Кончаловского «Сосны осенью» (16 млн руб.), Карла Фердинанда Когельгена «Крым. Вид Гурзуфа» (11 млн руб.) и Константина Маковского «Портрет Раисовой» (7 млн руб.).
В мае Московский аукционный дом выставлял на торги коллекцию картин, оцененную в 2 млрд руб. Среди лотов была картина Марка Шагала «Ягненок. Сцена из еврейского местечка», которую оценили в $2 млн (149 млн руб.).
Активность на российском аукционном рынке значительно возросла на фоне дефицита традиционных инструментов для инвестирования, что привело к увеличению интереса к искусству как к стабильному инвестиционному активу после золота. Это стимулирует появление новых аукционных домов и увеличение объема торгов, в том числе за счет работ "первого ряда передвижников", таких как Айвазовский и Шишкин. При этом, несмотря на попытки заместить ушедшие западные площадки, российские аукционные дома пока не могут достичь их масштаба и влияния, частично из-за ограничений на вывоз произведений искусства за границу, что делает невозможным участие иностранных покупателей.
В целом, аукционный бизнес в искусстве считается прибыльным, хотя его результаты сильно зависят от удачи и стечения обстоятельств. Успех торгов подтверждается тем, что «Московский аукционный дом», куда входит Московский аукционный дом, сообщал о превышении отметки в 1 млрд руб. за год работы. Однако некоторые эксперты сомневаются в сопоставимости российских торгов с "русскими неделями" Christie's и Sotheby's, указывая на потенциальную неполноту ценовой информации после некоторых продаж. Тем не менее искусство остается привлекательным инструментом для инвестиций.