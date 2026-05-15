Картину Шагала «Ягненок» выставят на аукционе в Москве за $2 млн

Картину Марка Шагала «Ягненок. Сцена из еврейского местечка» выставят 24 мая на аукционе в Москве. Это следует из карточки лота на сайте Московского аукционного дома. Произведение оценивается в $2 млн (149 млн руб.), уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе аукционного дома.

«Ягненок» создан не позднее 1929 года. Картина выполнена на бумаге гуашью и чернилами. В 1920-х годах Марк Шагал часто использовал в работах мотивы Витебска, обращаясь при этом к библейским сюжетам. «Произведение "Ягненок", в котором анималистический образ соседствует с библейской символикой жертвенности и чистоты,— яркий пример работы этого периода»,— отметили в Московском аукционном доме.

Помимо произведения Марка Шагала, на торгах будут выставлены:

«На бульваре» Владимира Маяковского (95 млн руб.);

«Митрополит Филипп, изгоняемый опричниками из церкви 8 ноября 1568 года» (65 млн руб.) и «Запорожский казак. Этюд к картине "Черноморская вольница"» (20 млн руб.) Ильи Репина;

«Песчаный берег» Ивана Шишкина (24 млн руб.);

«Портрет Л. М. Муромцева» Василия Тропинина (20 млн руб.);

«Пейзаж с поездом» Петра Кончаловского (16 млн руб.);

«На прогулке» Бориса Кустодиева (13 млн руб.);

«Облака над полем. Этюд» Исаака Левитана (3,5 млн руб.).

Общая стоимость картин, которые будут выставлены на торги, оценивается в 2 млрд руб.