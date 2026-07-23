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Чемпионку Roland Garros-1997 в миксте арестовали по подозрению в мошенничестве

Бывшая японская теннисистка Рика Хираки арестована по подозрению в онлайн-мошенничестве. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Рика Хираки

Рика Хираки

Фото: Laurent Rebours / AP

Рика Хираки

Фото: Laurent Rebours / AP

По данным источника, в 2022 году она вступила в сговор с неустановленными сообщниками, чтобы выманить деньги у жительницы Кагосимы (на тот момент жертве было 50 лет). Один из участников мошеннической схемы выдал себя за хирурга-ортопеда, работающего во Франции. Злоумышленник убедил женщину покрыть стоимость сертификата, необходимого для того, чтобы таможня разрешила отправку вещей его умершей супруги в Японию.

Жертва перевела 300 тыс. иен на счет, зарегистрированный на имя Рики Хираки. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали, как экс-теннисистка снимает деньги в банкомате. 54-летняя спортсменка отрицает выдвинутые обвинения.

В 1997 году Рика Хираки вместе с индийским теннисистом Махешем Бхупати стала победительницей Roland Garros в смешанном разряде.

Таисия Орлова

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