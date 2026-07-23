В Екатеринбурге в День города запретят продажу алкоголя и установят КПП

На День города в Екатеринбурге 1 августа запретят торговлю алкоголем, а на крупнейших праздничных площадках усилят защитные меры, сообщили в городской администрации. Решение было принято на заседании муниципальной антитеррористической комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Основными площадками 1 августа станут парк Маяковского, центр города, Исторический сквер, площадь 1905 года, Преображенский парк, Литературный квартал и спортивный квартал Архангела Михаила. На пяти последних территориях установят ограждения и поставят КПП с металлоискателями, столами для досмотра и камерами хранения запрещенных к проносу предметов. Будут установлены камеры и громкоговорители. Аналогичные меры применят также в спортивной зоне на пересечении улиц 8 Марта и переулка Химиков.

Кроме того, для посетителей установят информационные стенды со схемами эвакуации, правилами пропускного режима и перечнем предметов, запрещенных к проносу. На ключевых перекрестках центральной части города разместят противотаранные заграждения. Будут дежурить сотрудникиэкстренных и профильных служб.

С 28 июля по 22 августа в уральской столице пройдет порядка 30 праздничных событий. Запрет на продажу алкоголя 1 августа будет действовать с утра и почти до окончания суток преимущественно на центральных улицах, но ограничения также будут вводиться на ВИЗе, в Академическом районе и других. Также ограничения на отдельных улицах введут 31 июля, 8 и 15 августа.

Ирина Пичурина