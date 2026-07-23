Песков не стал обсуждать подозрения США в российской помощи Ирану

Публикации в СМИ о подозрениях не могут быть поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать данные западных СМИ, согласно которым Россия могла помогать Ирану наносить удары по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Не думаю, что сообщения о неких подозрениях являются поводом для комментариев», — сказал пресс-секретарь.

США и Иран возобновили обмен ударами с 8 июля. США ежедневно наносят удары по иранской территории, в ответ иранские ВС атакуют американские базы в регионе. Госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что ущерб от ведения боевых действий будет увеличиваться для Ирана ежедневно.