Песков не стал обсуждать подозрения США в российской помощи Ирану
Публикации в СМИ о подозрениях не могут быть поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать данные западных СМИ, согласно которым Россия могла помогать Ирану наносить удары по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Не думаю, что сообщения о неких подозрениях являются поводом для комментариев», — сказал пресс-секретарь.
США и Иран возобновили обмен ударами с 8 июля. США ежедневно наносят удары по иранской территории, в ответ иранские ВС атакуют американские базы в регионе. Госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что ущерб от ведения боевых действий будет увеличиваться для Ирана ежедневно.
Западные страны обвиняют Иран в поставках беспилотников России для использования в ходе конфликта в Украине. Москва и Тегеран подобные обвинения отрицают, однако западные спецслужбы продолжают утверждать, что Россия передаёт Ирану разведданные для атак на американские войска на Ближнем Востоке.
Россия заявляет, что контакты с Ираном не зависят от российско-американских отношений, и Москва намерена укреплять партнёрство с Тегераном, включая помощь в вопросах иранской ядерной программы. В Кремле также считают неприемлемыми разговоры о свержении режима в Иране и поддерживают контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта, призывая к деэскалации. Отчасти причиной усиления взаимодействия могло стать и то, что Иран, как и Россия, находится под значительным давлением западных санкций.