Рубио: ущерб от конфликта с США для Ирана будет расти каждый день
Ущерб от боевых действий для Ирана будет расти с каждым днем, пока Тегеран не согласится заключить сделку с Вашингтоном. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН.
Госсекретарь США Марко Рубио (справа)
Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP
По словам дипломата, Иран заключает сделки, а затем «сразу же их нарушает» или требует изменить условия. «Так сделки не работают. Теперь они расплачиваются за это. И, возможно, в ближайшие несколько дней они передумают, продолжив получать огромный ущерб», — заявил Марко Рубио (цитата по Reuters).
Тегеран заплатит высокую цену, подчеркнул господин Рубио. Несмотря на «браваду», Иран уже несет серьезные потери, отметил он.
США и Иран возобновили обмен ударами с 8 июля. Вашингтон прекратил перемирие, обвинив Тегеран в обстрелах танкеров в Ормузском проливе. Вооруженные силы США ежедневно наносят удары по иранской территории на протяжении последних двенадцати дней. В ответ иранские ВС атакуют американские базы в регионе.
Эскалация конфликта между США и Ираном, о которой заявил госсекретарь Рубио, не является новым явлением. Ранее, 13 июня 2025 года, Израиль начал военную операцию «Народ как лев» против Ирана, а 22 июня США присоединились к боевым действиям, нанеся массированные удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Хотя 28 февраля 2026 года президент США Дональд Трамп говорил о начале американской операции «Эпическая ярость» с ударами по резиденциям иранского президента и верховного лидера, позднее, 27 июня 2025 года, он объявил, что 12-дневная война закончена, и в конце июня 2026 года Иран и США обменялись ударами, нарушив при этом перемирие. США заявили об уничтожении ядерной программы Ирана, но позже Иран заявил о намерении восстановить объекты. Тем не менее, напряженность в отношениях сохранялась, и в феврале 2026 года Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерной программе.
Заявления Рубио о том, что ущерб для Ирана будет расти, находят подтверждение в экономической и гуманитарной ситуации. Блокировка Ормузского пролива, о чем предупреждали американские официальные лица, уже приводила к росту цен на топливо и срыву поставок удобрений. В свою очередь, администрация США также приостанавливала отправку наличных долларов Ираку, чтобы усилить давление на проиранские силы.
Ситуация вокруг Ирана неоднократно деградировала до агрессии, а угрозы США вызвали призывы Ирана к ООН вмешаться и остановить их, утверждая, что такие действия могут привести к серьезным последствиям для региональной и глобальной безопасности. Переговоры по ядерной программе между США и Ираном носили сложный характер: хотя стороны были близки к сделке, «иранцы отступили». Существовали опасения, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну.