Рубио: ущерб от конфликта с США для Ирана будет расти каждый день

Ущерб от боевых действий для Ирана будет расти с каждым днем, пока Тегеран не согласится заключить сделку с Вашингтоном. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (справа)

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP Госсекретарь США Марко Рубио (справа)

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP

По словам дипломата, Иран заключает сделки, а затем «сразу же их нарушает» или требует изменить условия. «Так сделки не работают. Теперь они расплачиваются за это. И, возможно, в ближайшие несколько дней они передумают, продолжив получать огромный ущерб», — заявил Марко Рубио (цитата по Reuters).

Тегеран заплатит высокую цену, подчеркнул господин Рубио. Несмотря на «браваду», Иран уже несет серьезные потери, отметил он.

США и Иран возобновили обмен ударами с 8 июля. Вашингтон прекратил перемирие, обвинив Тегеран в обстрелах танкеров в Ормузском проливе. Вооруженные силы США ежедневно наносят удары по иранской территории на протяжении последних двенадцати дней. В ответ иранские ВС атакуют американские базы в регионе.