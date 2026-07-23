Начальника управления образования Асбеста отправили в СИЗО

Асбестовский городской суд заключил под стражу до 15 сентября руководителя муниципального управления образования Светлану Богданову. Она обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил депутат городской думы Евгений Шабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год Светлана Богданова систематически издавала приказы о премировании работников управления образования. После этого она требовала от подчиненных возвращать деньги наличными или безналичным способом. Средства перечислялись на счета обвиняемой и ее близких родственников. Всего за указанный период она получила не менее 600 тыс. руб.

Следователь объяснил необходимость заключения Богдановой под стражу тем, что она может оказать давление на свидетелей по делу. Несмотря на возражения защиты, суд удовлетворил ходатайство.

Полина Бабинцева