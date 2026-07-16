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Еще на 2,7% подорожали нефтепродукты в Нижегородской области за неделю

Нефтепродукты в Нижегородской области на неделе с 7 по 13 июля 2026 года подорожали в среднем еще на 2,7%, подсчитал Росстат. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС региона составляла 75,53 руб. за литр.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В том числе стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 3%, до 72,12 руб., марки АИ-95 — на 2,6%, до 77,24 руб., марки АИ-98 — на 0,5%, до 95,61 руб. Дизельное топливо подорожало на 1,7%, до 82,5 руб. за литр.

Добавим, нижегородцы в соцсетях делятся фото АЗС, где бензин стоит более 150 руб. за литр.

Как писал «Ъ-Приволжье», на предыдущей неделе бензин подорожал в Нижегородской области на 2,1%, в июне относительно мая — на 7,2%.

Галина Шамберина