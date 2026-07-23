ЕС включил в 21-й пакет санкций НПЗ в России и Белоруссии
Согласованный в ЕС 21-й пакет санкций против России станет самым крупным за четыре года — всего в списке будет 218 позиций. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
Московский НПЗ, 2013 год
Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ
Из заявлений следует, что в «черный список» внесут, в том числе, криптовалютных операторов, «более 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси». Помимо этого, под санкции подпадут около 50 предприятий российского ОПК, в том числе производящие беспилотники.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции введут против 32 российских банков, а корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год. Также, по ее словам, в ЕС продвинулись в решении вопроса о введении запрета на въезд для российских участников боевых действий.
Санкции против России — это меры, введённые рядом стран, включая США и Евросоюз, в ответ на военные действия на Украине. Они направлены на ослабление экономики России, в частности её энергетического, оборонного и финансового секторов. С момента начала конфликта западные страны постоянно вводят новые пакеты санкций, которые включают ограничения на экспорт, инвестиции, банковские операции и даже персональные санкции.
Энергетический сектор, включающий нефтепереработку, нефтехимическую отрасль и российские нефтяные компании, неоднократно становился мишенью санкций. США ввели эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничения, касающиеся НПЗ и проектов СПГ. ЕС также рассматривал различные варианты, такие как нефтяное эмбарго и установление предельной цены.
Влияние санкций оказалось значительным, затронув не только Россию, но и Белоруссию, которая также находится под международными санкциями. Например, сокращение объемов нефтепереработки на российских НПЗ из-за проблем с экспортом нефтепродуктов наблюдалось уже в марте 2022 года. Влияют санкции и на криптовалютный рынок, актуализируя дискуссии о легализации криптовалюты в России после отключения российских банков от SWIFT.
Помимо энергетического сектора, санкции затрагивают оборонный комплекс, финансовые учреждения и даже отдельные компании, такие как «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Введение новых пакетов санкций продолжается, и Евросоюз, совместно с США, активно обсуждает и координирует эти меры, стремясь предотвратить их обход и усилить давление на Россию.