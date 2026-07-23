ЕС включил в 21-й пакет санкций НПЗ в России и Белоруссии

Согласованный в ЕС 21-й пакет санкций против России станет самым крупным за четыре года — всего в списке будет 218 позиций. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский НПЗ, 2013 год

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Московский НПЗ, 2013 год

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Из заявлений следует, что в «черный список» внесут, в том числе, криптовалютных операторов, «более 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси». Помимо этого, под санкции подпадут около 50 предприятий российского ОПК, в том числе производящие беспилотники.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции введут против 32 российских банков, а корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год. Также, по ее словам, в ЕС продвинулись в решении вопроса о введении запрета на въезд для российских участников боевых действий.