Потянуть вовремя

Русфонд почти шесть лет собирает средства на удивительные операции — исправление сколиоза с сохранением подвижности и гибкости позвоночника. Позвонки не превращаются в костно-титановый монолит, как при обычных операциях. И это критично для качества жизни. В мире технологию уже неплохо изучили, в некоторых странах даже перевели в разряд стандартных. В России у нее свой путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корреспондент Русфонда Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Корреспондент Русфонда Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Технология называется VBT (Vertebral Body Tethering, «связывание позвонков»). В апреле 2021 года мне повезло увидеть своими глазами в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова одну из первых таких операций (см. репортаж «Лечь на шпагат» на rusfond.ru). Ее делал выдающийся хирург Сергей Колесов, главный вдохновитель развития VBT в России и давний друг Русфонда. Суть проста: с выпуклой стороны дуги позвонки стягиваются между собой одним или двумя износостойкими тросиками. Это немного распрямляет позвоночник, а главное, направляет его дальнейшее развитие таким образом, чтобы по мере роста ребенка он выпрямился еще больше.

Мне тогда казалось, что я заглядываю в будущее. Я ведь бывал и на обычных операциях, где много крови, позвонки намертво скрепляются металлическими стержнями и посыпаются сверху костяной крошкой, чтобы быстрее срослись в монолит. А тут будто в эпоху ЭВМ и перфокарт тебе выдали планшет. Мы почти не отстали от Америки: Русфонд начал финансировать VBT в 2020 году, а американская FDA (условный аналог Минздрава) разрешила использование метода «в гуманитарных целях» в 2019-м. Такое разрешение дается, если метод еще недоисследован, но, вероятнее всего, полезен, а аналогов на рынке нет.

А началась история еще в конце 1990-х. Хирург из Калифорнийского университета в Сан-Диего Питер Ньютон изучал тогда на кроликах и коровах, как позвоночник переносит стягивание, как оно сказывается на росте позвонков, а также других костей — он мечтал использовать технологию не только при сколиозе, но и, например, при искривлении ног.

VBT нельзя приписать одному Ньютону — это плод междисциплинарного взаимодействия многих исследователей. Стягивающие канатики поначалу делали из металла, но полимер оказался надежнее. Экспериментальное клиническое применение началось на рубеже 2010-х. Через несколько лет появились материалы для операции: пионером была американская Zimmer Biomet.

Достижение последних лет — публикация итогов долговременных наблюдений. В марте этого года вышли «Результаты и осложнения VBT у растущих пациентов со сколиозом» — восьмилетние наблюдения над 69 девочками и 5 мальчиками, которым сделали операцию.

А в апреле компания UnitedHealthcare, крупнейший медицинский страховщик США, официально признала VBT «медицински необходимой процедурой», которая покрывается страховкой. Включена она в госгарантии и, например, во Франции.

У нас сложно. VBT долгое время вообще не признавалась государственным здравоохранением. Колесов оперировал и собирал материалы для исследования за счет Русфонда и других благотворителей. А большинство его коллег, особо не углубляясь в тему, ссылались на недостаточное количество данных.

Сейчас данных уже много: UnitedHealthсare опубликовала список из нескольких десятков исследований с комментариями. У VBT есть свои ограничения и проблемы, но это уже не прыжок в неизвестное, а работающий метод. В России его развивают в основном немногие последователи Колесова. Но, судя по всему, заинтересовался и Минздрав. НМИЦ им. Н. Н. Приорова, где работал Колесов, сообщил в ответ на наш запрос, что уже выполняет VBT «в рамках программы государственных гарантий».

Госгарантии — вещь сложная. Нашим подопечным получить VBT бесплатно пока не удавалось. Но даже когда Минздрав полноценно придет в эту сферу, поле деятельности для фондов останется. В России, говорит руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов, сложилось иное понимание технологии, нежели в США. Там она нацелена лишь на еще растущих детей. Российские хирурги считают метод более универсальным и применяют его даже для взрослых. В Минздраве очередь до этих пациентов дойдет еще очень нескоро.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»