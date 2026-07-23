Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Егорьевске

Спасатели вскрыли квартиру в жилом доме в Егорьевске, в которой взорвался газовый баллон. Находившийся там мужчина погиб, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Викулов.

Разрушены балкон и оконная рама. Глава муниципалитета пообещал помочь со срочным ремонтом подъезда. «В обязательном порядке проверим несущие конструкции и возможность дальнейшей эксплуатации дома»,— написал он в Telegram-канале.

Из здания эвакуировали 28 человек, включая семерых детей. Для них организовали пункт временного размещения в школе №4. Пострадали семь человек. Троим врачи оказали помощь на месте, еще четверых, включая пожарного, госпитализировали.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи и криминалисты, они опрашивают свидетелей.