СКР возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске

Шесть человек пострадали в подмосковном Егорьевске при пожаре в жилом доме, возникшем после взрыва газа. Об этом сообщила прокуратура Московской области. Трое госпитализированы, остальным врачи помогли на месте. У пострадавших ожоги и отравление угарным газом.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи и криминалисты, они опрашивают свидетелей.

Предварительно, газовый баллон взорвался в квартире на третьем этаже, в которой проживает один мужчина. Из-за взрыва были повреждены балкон и окно, частично повреждения затронули соседние квартиры. Пожар на площади 60 кв. м локализован.