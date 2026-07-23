Воронежский «Альфа Дон Транс» требует 184 млн со столичного «Альфамобиля»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск воронежского ООО «Альфа Дон Транс» к московскому ООО «Альфамобиль». Размер требований — 183,8 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству. Детали возникновения претензий не раскрываются. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Альфа Дон Транс» зарегистрировано в апреле 2011 года в Павловске Воронежской области для перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 10 млн руб. Генеральным директором является Дмитрий Колисниченко, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Романа Харцызова. Выручка общества в 2025 году составила 4,9 млрд, убыток — 188 млн руб. Господин Харцызов также владеет 100% местного ООО «Альфа Дон Техно», занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. В 2025 году компания отработала с нулевой выручкой, убыток составил 342 тыс. руб. ООО «Альфамобиль» зарегистрировано в сентябре 2015 года в Москве. Компания ведет деятельность в области финансовой аренды (лизинга или сублизинга) в прочих областях, кроме племенных животных. Генеральный директор — Анатолий Аминов. Учредители — ООО «Альфа-лизинг» (99%) и ООО «Интегрупп» (1%) с теми же видами деятельности. Финансовые показатели «Альфамобиля» за 2025 год не разглашаются.

С начала 2026 года «Альфа Дон Транс» инициировал 13 судебных разбирательств на общую сумму 32,1 млн руб. Как следует из материалов картотеки, каждый иск мотивирован ненадлежащим исполнением контрагентами обязательств по договорам поставки. В роли ответчика компания за отчетный период фигурировала в 22 делах на 108,6 млн руб., причем 12 из них проиграла — на сумму 18,4 млн руб. Иски также связаны с нарушениями обязательств по договорам поставки.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Альфа Дон Транс» продлило срок размещения биржевых облигаций серии БО-01 до 29 сентября 2026 года. Объем заявленных средств составлял 300 млн руб. (300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб.) со сроком обращения до июля 2030 года. Ценные бумаги допущены к торгам на Московской бирже с августа 2025-го на третьем уровне листинга.

Кабира Гасанова