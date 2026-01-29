Воронежский «Альфа Дон транс» продлил размещение облигаций на 300 млн рублей

Крупная воронежская транспортная компания ООО «Альфа Дон транс» продлила срок размещения биржевых облигаций серии БО-01 до 29 сентября 2026 года. Соответствующее решение 29 января принял единоличный исполнительный орган компании, следует из сообщения эмитента о существенном факте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Изменения внесены в документ, содержащий условия размещения процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций серии БО-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Выпуск зарегистрирован 22 июля 2025 года под номером 4B02-01-00652-R.

Объем займа составляет 300 млн руб.: размещено 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения бумаг — до июля 2030 года. Купонный доход выплачивается ежемесячно. Размещение облигаций стартовало в августе 2025 года, бумаги допущены к торгам на Московской бирже на третьем уровне листинга.

В компании в обязательном сообщении о существенном факте указали, что «продление срока размещения может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Альфа Дон транс» было зарегистрировано в Павловске Воронежской области в апреле 2011 года. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. По собственным данным, компания занимается поставкой щебня и других нерудных материалов, а также сельхозпродукции в Южном и Центральном федеральных округах. Уставный капитал — 10 млн руб. 50% компании принадлежит ее генеральному директору Дмитрию Колисниченко, еще 50% — Роману Харцызову. Господин Харцызов также владеет 100% местного ООО «Альфа Дон техно», занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. По итогам 2024 года компания получила выручку 5,1 млрд руб. и чистый убыток 325 млн руб., тогда как 2023-й завершила с выручкой 3,9 млрд руб. и чистой прибылью 403 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в декабре 2025 года компания выплатила держателям облигаций доход в 42,1 млн руб. с 23 сентября по 23 декабря 2025 года — по 144 руб. на каждую из 300 тыс. ценных бумаг.

Сергей Калашников