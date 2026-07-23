Песков счел чрезмерным оптимизм из-за участия США в переговорах по Украине

Россия и США продолжают контакты по теме Украины, это позитивный момент, но говорить об ускорении урегулирования не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму, — сказал он на брифинге. — Говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится».

Представитель Кремля подчеркнул, что «мы остаемся открытыми для переговорного процесса». Российский МИД «возобновил нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования», добавил господин Песков.

Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров на мероприятиях АСЕАН в Маниле провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Детали беседы не раскрывались. Российское ведомство в последующем заявлении отметило, что господин Лавров напомнил коллеге об итогах саммита президентов на Аляске. Господин Рубио, в свою очередь, назвал переговоры «очень хорошими» и откровенными. При этом он допустил, что добиться мирного урегулирования по Украине будет возможно только за счет новых подходов и идей.