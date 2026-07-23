«Башкиравтодор» начал ремонт поврежденных из-за паводка дорог в Аскинском районе

Караидельское дорожное ремонтно-строительное управление (филиал АО «Башкиравтодор») начало восстанавливать дороги на территориях Аскинского района, пострадавших от подтопления. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В деревнях Султанбеково и Чурашево дорожники отсыпали поврежденные участки щебнем. Также по дорогам прошлись грейдерами и катками. Кроме того, обеспечен проезд в сторону деревни Тюйск и на участке между Чурашево и Султанбеково.

В середине июля в Аскинском районе из-за подъема воды в реке Сарс произошел паводок. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Несколько населенных пунктов остались без электроснабжения и связи. Жителям Уршады, Чурашево и Султанбеково, где были подтоплены 88 домов, подвозили питьевую воду. Гуманитарную помощь населению оказывали предприниматели, волонтеры и добровольцы. Сумму ущерба власти не называли.

Ликвидация последствий паводка продолжается. Роспотребнадзор проверяет воду в колодцах и скважинах на пригодность воды для использования в пище.

Идэль Гумеров