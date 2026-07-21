В Аскинском районе восстановили электроснабжение и сотовую связь

В деревнях Уршады, Чурашево и Султанбеково, подвергшихся подтоплению, восстановлены электроснабжение и сотовая связь, сообщил глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.

По его словам, ликвидация последствий подтопления продолжается.

«Оперативные службы работают на местах, контролируют ситуацию и оказывают необходимую помощь жителям», — отметил Динис Юсупов.

Ранее глава района сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации.

По его данным, в деревне Уршады подтоплены 32 дома, в том числе 24 жилых, где зарегистрированы 38 человек, в том числе три ребенка. В деревне Чурашево подтоплены 24 дома (20 жилых), в которых зарегистрированы 30 человек, среди которых трое детей. В деревне Султанбеково подтоплены 32 дома, из них 28 жилых — в них зарегистрированы 72 человека, в том числе 24 ребенка.

Майя Иванова