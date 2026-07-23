В Красноярске возбудили дело о загрязнении воздуха «Первым кирпичным заводом»

В Красноярске возбуждено уголовное дело о загрязнении воздуха ООО «Первый кирпичный завод». Экспертиза подтвердила, что источником загрязнения являются выбросы предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Организация на протяжении длительного времени находилась в поле зрения надзорных органов. На деятельность предприятия систематически поступали обращения жителей, в связи с чем министерство экологии края неоднократно принимало участие в проверках, организованных Красноярской природоохранной прокуратурой совместно с органами полиции»,— пояснила первый замминистра экологии региона Юлия Гуменюк.

Пробы атмосферного воздуха в зоне предприятия показали превышения предельно допустимых концентраций взвешенных веществ: оксида углерода, бензапирена, ртути, свинца, формальдегида и фторида водорода. По отдельным веществам превышения составили от 1,2 до 24 раз.

В феврале 2024 года минэкологии Красноярского края сообщало о том, что «Первый кирпичный завод» намерен провести экологическую модернизацию производства. Как рассказали в компании, к этому времени был разработан план модернизации, приобретена одна из четырех газоочистных установок, а также шла подготовка к возведению 20-метровой трубы.

В январе того же года, по данным министерства, в ходе проверки завода природоохранная прокуратура выявила на производстве отсутствие планов по снижению выбросов в период действия неблагоприятных метеоусловий (НМУ) и работу источников загрязнения без газоочистного оборудования. Замеры показали превышения по взвешенным частицам (пыль) в 2,77 раза и бензапирену — в 24 раза.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Первый кирпичный завод» зарегистрировано в Красноярске в 2004 году. Основной вид деятельности — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Учредителями организации являются Артур Горбунов, Вячеслав Титов и Дмитрий Кузнецов. Директором с мая 2018 года указан Антон Керосилов. В 2025 году выручка компании составила 247 млн руб., чистая прибыль — 20,8 млн руб.

Александра Стрелкова