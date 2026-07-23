Бизнесмен попал не в ту лунку

Суд во Владивостоке признал известного в регионе предпринимателя Олега Дроздова виновным в махинациях при реализации проекта строительства гольф-клуба вблизи игорной зоны «Приморье». Тот так и не был построен, а предприниматель получил семь лет колонии. Наказание было назначено с учетом первого пятилетнего приговора за преднамеренное банкротство подконтрольной компании. По обоим уголовным делам предприниматель настаивал на невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Первомайский районный суд Владивостока признал Олега Дроздова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. С учетом ранее вынесенного приговора по первому уголовному делу предприниматель получил в совокупности семь лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в доход государства суммы незаконно возмещенного НДС в размере 6 млн руб. Арест на активы подсудимого на сумму более 42 млн руб. «сохранен до исполнения приговора в части исковых требований».

По версии следствия, Олег Дроздов являлся «фактическим руководителем группы компаний», которые занимались строительством гольф-клуба.

«В период с 2020 по 2023 год обвиняемый… привлек к строительству объекта контролируемые им организации ООО “Владивосток гольф и резорт”, ООО “Гипстрой” и ООО “Платинум Девелопмент”, сосредоточив в своих руках функции заказчика и исполнителя»,— сообщало следственное управление СКР по Приморью.

«Судом установлено, что в рамках строительства гольф-курорта международного уровня в селе Олений Артемовского округа осужденный предоставил в налоговую инспекцию декларации по НДС за невыполненные строительные работы. В результате ему удалось незаконно получить 6 млн руб. из федерального бюджета»,— указано в сообщении надзорного ведомства.

Также Олег Дроздов уличен в незаконном переводе «около 78 млн руб. со счетов компании по фиктивным договорам с подконтрольными юридическими лицами». Общую сумму ущерба от действий предпринимателя суд оценил в 84 млн руб.

Сторона защиты во время процесса настаивала на невиновности, утверждая, в частности, что на реализации проекта строительства гольф-клуба негативно сказались иностранные санкции. Очевидно, что обвинительный приговор будет обжалован.

О церемонии начала строительства «крупнейшего гольф-поля на Дальнем Востоке России» пресс-служба правительства Приморья сообщила в мае 2021 года. «Проект с участием инвесторов из Республики Корея планируется реализовать до 2023 года на территориях, прилегающих к игорной зоне “Приморье”»,— сообщалось в пресс-релизе.

Со ссылкой на генерального директора «Владивосток гольф и резорт» Джонг Иль Су уточнялось, что в рамках проекта запланировано поле для игры в гольф на 36 лунок, а протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 км. Предусматривалось также строительство отеля на 350 номеров, жилых домов на 2 тыс. квартир, центра водных развлечений и бизнес-центра. Общая сумма инвестиций оценивалась в 7 млрд руб.

Однако все эти планы оказались нереализованными. В мае 2024 года арбитражный суд Приморья удовлетворил иск АО «Корпорация развития Приморского края» и обязал ООО «Владивосток гольф и резорт» вернуть земельные участки, полученные в субаренду под строительство гольф-клуба, из-за неуплаты. Как указано в материалах дела, задолженность «Владивосток гольф и резорт» за субаренду составила 8,4 млн руб.

Ответчик сложившееся положение дел объяснял обстоятельствами «непреодолимой силы, которые вызваны санкционными ограничениями иностранных государств».

В августе 2024 года Фрунзенский райсуд Владивостока признал Олега Дроздова виновным в организации преднамеренного банкротства и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 150 тыс. руб. Удовлетворены также иски Министерства имущественных и земельных отношений и УФНС РФ по Приморскому краю о взыскании с подсудимого более 3,3 млрд руб.

Как установил суд, в период с декабря 2010 по октябрь 2013 года Олег Дроздов организовал преднамеренное банкротство подконтрольной ему компании ООО «СК “Приморье-Дальний Восток”». Это привело к неисполнению денежных обязательств на общую сумму более 3,2 млрд руб., а также неуплате обязательных платежей в бюджет на сумму более 73 млн руб.

ООО «СК “Приморье-Дальний Восток”» являлось генподрядчиком строительства известного долгостроя Владивостока — двух пятизвездных отелей, которые первоначально планировалось сдать к саммиту АТЭС 2012 года. В действительности объекты запущены в эксплуатацию только более чем через десять лет.

В 2019 году Олег Дроздов был приговорен Фрунзенским райсудом Владивостока к семи годам колонии общего режима за мошенничество на сумму свыше 300 млн руб. при рекультивации полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке. Объект строился в рамках подготовки города к саммиту АТЭС 2012 года. Однако затем Приморский крайсуд действия предпринимателя переквалифицировал на более мягкую статью Уголовного кодекса, и он был освобожден из-под стражи по истечении срока давности привлечения к ответственности.

Олег Дроздов получил также известность в качестве совладельца Первой игровой компании Востока (ПИКВ), одного из инвесторов игорной зоны «Приморье». Предприниматель попал под уголовное преследование в 2013 году вскоре после заключения соглашения о переуступке 70% акций ООО ПИКВ, единственным бенефициаром которого он был, группе инвесторов из Гонконга и Тайваня, возглавляемых китайским игорным магнатом Лоуренсом Хо.

Алексей Чернышев, Владивосток