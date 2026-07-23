Чистый убыток ММК по МСФО в первом полугодии составил 19,1 млрд рублей

Чистый убыток сталелитейная группы ММК (MOEX: MAGN) по итогам первого полугодия 2026 года составил 19,1 млрд руб. против прибыли в 5,6 млрд руб. годом ранее. Второй квартал стал для компании самым сложным. В этот период чистый убыток составил 16,6 млрд руб. Главная причина — компания списала 20,2 млрд руб. из-за обесценения угольного дивизиона.

Выручка компании за январь–июнь сократилась на 10% — до 282,3 млрд руб. Во втором квартале выручка продемонстрировала падение, составив 153,3 млрд руб. против 155 млрд руб. годом ранее. Несмотря на общее снижение выручки, во втором квартале показатель EBITDA вырос почти вдвое по сравнению с первым кварталом, отражая увеличение объемов продаж и доли премиальной продукции.

По итогам полугодия показатель EBITDA сократился на 40,9% — до 24,7 млрд руб., что напрямую связано с общим снижением выручки. Компания отмечает, что рост операционной эффективности во втором квартале частично компенсировал ценовое давление, однако разовый убыток от обесценения активов не позволил выйти в плюс. ММК продолжает адаптировать портфель продаж в условиях волатильности на сырьевых рынках.