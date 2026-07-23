Чистый убыток ММК по МСФО в первом полугодии составил 19,1 млрд рублей
Чистый убыток сталелитейная группы ММК (MOEX: MAGN) по итогам первого полугодия 2026 года составил 19,1 млрд руб. против прибыли в 5,6 млрд руб. годом ранее. Второй квартал стал для компании самым сложным. В этот период чистый убыток составил 16,6 млрд руб. Главная причина — компания списала 20,2 млрд руб. из-за обесценения угольного дивизиона.
Выручка компании за январь–июнь сократилась на 10% — до 282,3 млрд руб. Во втором квартале выручка продемонстрировала падение, составив 153,3 млрд руб. против 155 млрд руб. годом ранее. Несмотря на общее снижение выручки, во втором квартале показатель EBITDA вырос почти вдвое по сравнению с первым кварталом, отражая увеличение объемов продаж и доли премиальной продукции.
По итогам полугодия показатель EBITDA сократился на 40,9% — до 24,7 млрд руб., что напрямую связано с общим снижением выручки. Компания отмечает, что рост операционной эффективности во втором квартале частично компенсировал ценовое давление, однако разовый убыток от обесценения активов не позволил выйти в плюс. ММК продолжает адаптировать портфель продаж в условиях волатильности на сырьевых рынках.
Полученный ММК чистый убыток в первом полугодии 2026 года продолжает негативную тенденцию, наблюдаемую с 2025 года, когда компания также закончила год с чистым убытком впервые с 2014 года. Тогда убыток составил 14,85 млрд рублей, что было связано со снижением прибыльности и разовым обесценением угольного сегмента на 27,99 млрд рублей, а также влиянием внешнеполитической напряженности на товарные и финансовые рынки. В первом квартале 2026 года ММК уже получил убыток по МСФО в размере 1,37 млрд рублей, объясняя это снижением выручки из-за коррекции объемов и структуры продаж. Это также совпадает с более ранними финансовыми результатами за девять месяцев 2025 года, когда чистая прибыль сократилась на 84,3%, до 10,669 млрд рублей, а выручка упала на 23%.
Снижение финансовых показателей ММК в предыдущие периоды также объяснялось высокой ключевой ставкой, замедлением деловой активности в России, а также ростом затрат на основные сырьевые ресурсы и инфляцией. Например, по итогам 2024 года чистая прибыль ММК сократилась на 32,6% до 79,7 млрд рублей, а выручка выросла лишь на 0,7%. Решения об отказе от выплаты дивидендов за 2025 год также свидетельствуют о сложном финансовом положении компании в последнее время. Аналитики прогнозировали снижение выручки и EBITDA ММК в 2026 году, что теперь подтверждается последней отчетностью.