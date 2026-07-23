Криптобиржа BitMEX объявила о закрытии

Криптобиржа BitMEX объявила о прекращении работы. Регистрацию новых пользователей уже остановили. Платформа полностью прекратит операции с 23 сентября, указывается в пресс-релизе.

Решение о закрытии BitMEX принял совет директоров владельца и оператора — HDR Global Trading Limited «после стратегического анализа бизнеса и криптоиндустрии в целом», указано в публикации.

С 26 августа пользователи смогут только сокращать открытые позиции. Все оставшиеся позиции биржа закроет в момент прекращения работы. Администрация BitMEX рекомендовала клиентам как можно скорее вывести средства. Если пользователь не выведет активы к этому моменту, для них введут комиссию в размере $50 или 1% годовых от остатка средств.

«От всей команды BitMEX мы хотим поблагодарить всех, кто взаимодействовал с нашей платформой на протяжении ее долгой истории», — отметила платформа.

BitMEX работает с 2014 года. Ее основатели — Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид. Они покинули руководство в 2020 году из-за обвинений в нарушении закона США о банковской тайне. Как заявляет BitMEX, платформа изобрела бессрочный своп со 100-кратным кредитным плечом — самый торгуемый продукт в криптоиндустрии.