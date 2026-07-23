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В Крыму выросло число жертв ночного удара ВСУ

Аксенов: два человека погибли и пять пострадали при ночной атаке на Крым

Число погибших при ударах ВСУ по Крыму прошедшей ночью выросло до двух. В списке пострадавших — пять человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

«Всем обязательно будет оказана необходимая помощь», — написал господин Аксенов. Ранее глава Крыма сообщал об одном погибшем и четырех пострадавших.

После ночной атаки часть населенных пунктов на территории Крыма оказалась обесточена. Подача электроэнергии сейчас осложнена на северо-западе, востоке и юге региона.

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