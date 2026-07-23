В программу Шукшинского кинофестиваля на Алтае вошло рекордное количество картин

Для участия в XXVIII Всероссийском Шукшинском кинофестивале — главном событии фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» — отобраны 62 работы. Это абсолютный рекорд за всю историю конкурса. В конкурсных программах зрители увидят восемь полнометражных игровых фильмов, 16 короткометражных и 16 документальных картин, рассказали в правительстве Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Председателем жюри конкурсной программы полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля в этом году стал ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин. Функции председателя жюри конкурсной программы документального кино возложены на президента Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России Галину Леонтьеву.

Параллельно с основным конкурсом пройдет межрегиональный молодежный кинофестиваль «Шукшин молодой» с номинациями «Снято на Алтае» и «Снято в Сибири», в рамках которых будет представлено еще 22 фильма.

«Мы будем оценивать не только фильмы — вернее, насколько эти работы соответствуют той правде, которой жил Василий Макарович Шукшин. Потому что главное, как мне кажется, что я вынесла из его творчества: человек превыше всего. Человек может быть незаметным, но он должен следовать не только правилам, а жить по сердцу и по совести»,— рассказала о принципах оценки конкурсных картин председатель жюри межрегионального молодежного кинофестиваля «Шукшин молодой» Элеонора Тухарели.

Победителей кинофестиваля назовут 25 июля на закрытии Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в Сростках — родном селе Василия Шукшина.

Михаил Кичанов