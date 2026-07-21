Пикет памяти Василия Шукшина

«Почему мы так любим Шукшина? В чем его гений? Наверное, потому что он абсолютно неожиданный. Ведь Василий Макарович из русской глубинки, из самой простой семьи, с очень сложной судьбой — без элитных лицеев и университетов. Но русский талант проявлялся во всем: он и актер, и режиссер, и публицист, и писатель, и поэт». На фото: министр культуры России Владимир Мединский с посетителями «Сросткинской школы», в которой учился, а затем работал Василий Шукшин. 2015 год

Фото: Андрей Каспришин