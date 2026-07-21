Пикет памяти Василия Шукшина
Фестивалю «Шукшинские дни на Алтае» исполнилось 50 лет
В Алтайском крае в 50-й раз стартовали «Шукшинские дни» — всероссийский фестиваль, который проводят в память о писателе, актере и режиссере Василии Шукшине. Кульминация события — торжественные мероприятия на горе Пикет в Сростках, родном селе Шукшина, — в этом году придется на день рождения режиссера (25 июля). О традиции «Шукшинских дней», звездных гостях фестиваля и их отношении к выдающемуся автору — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».
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