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Пикет памяти Василия Шукшина

Фестивалю «Шукшинские дни на Алтае» исполнилось 50 лет

В Алтайском крае в 50-й раз стартовали «Шукшинские дни» — всероссийский фестиваль, который проводят в память о писателе, актере и режиссере Василии Шукшине. Кульминация события — торжественные мероприятия на горе Пикет в Сростках, родном селе Шукшина, — в этом году придется на день рождения режиссера (25 июля). О традиции «Шукшинских дней», звездных гостях фестиваля и их отношении к выдающемуся автору — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».
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50 лет назад на горе Пикет в Сростках — родном селе Василия Шукшина (25 июля 1929 года — 2 октября 1974 года) — зародился всероссийский фестиваль памяти писателя, кинорежиссера, сценариста и актера. В тот 1976 год Василий Шукшин посмертно был удостоен Ленинской премии «за творческие достижения последних лет в киноискусстве»

50 лет назад на горе Пикет в Сростках — родном селе Василия Шукшина (25 июля 1929 года — 2 октября 1974 года) — зародился всероссийский фестиваль памяти писателя, кинорежиссера, сценариста и актера. В тот 1976 год Василий Шукшин посмертно был удостоен Ленинской премии «за творческие достижения последних лет в киноискусстве»

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ  /  купить фото

Первые 10 лет фестиваль назывался «Шукшинские чтения». В 1986 году он был переименован в «Шукшинские дни на Алтае» со статусом краевой акции, с 1999-го является всероссийским культурным событием. Помимо Сросток, площадками фестиваля выступают Бийск и Барнаул. На фото: портрет Василия Шукшина в окне мемориальной библиотеки в селе Сростки, 2018 год

Первые 10 лет фестиваль назывался «Шукшинские чтения». В 1986 году он был переименован в «Шукшинские дни на Алтае» со статусом краевой акции, с 1999-го является всероссийским культурным событием. Помимо Сросток, площадками фестиваля выступают Бийск и Барнаул. На фото: портрет Василия Шукшина в окне мемориальной библиотеки в селе Сростки, 2018 год

Фото: Валерий Титиевский

«Шукшинские чтения» сразу вышли за рамки сугубо регионального мероприятия, собрав гостей со всей страны. На фото: участники фестиваля на горе Пикет. Село Сростки, 1989 год

«Шукшинские чтения» сразу вышли за рамки сугубо регионального мероприятия, собрав гостей со всей страны. На фото: участники фестиваля на горе Пикет. Село Сростки, 1989 год

Фото: Юрий Врещагин - Министерство культуры Алтайского края

«Шукшинские дни на Алтае» традиционно собирают известных деятелей культуры — актеров, режиссеров, писателей. На фото (слева направо): актеры Валерий Золотухин и Александр Михайлов, писатель Валентин Распутин. Село Сростки, 2004 год

«Шукшинские дни на Алтае» традиционно собирают известных деятелей культуры — актеров, режиссеров, писателей. На фото (слева направо): актеры Валерий Золотухин и Александр Михайлов, писатель Валентин Распутин. Село Сростки, 2004 год

Фото: Андрей Каспришин

Звезда фильма «Три плюс два» и телесериала «Рожденная революцией» Евгений Жариков с участницами фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Село Сростки, 2005 год

Звезда фильма «Три плюс два» и телесериала «Рожденная революцией» Евгений Жариков с участницами фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Село Сростки, 2005 год

Фото: Андрей Каспришин

«Я пропахал Шукшина вдоль и поперек — прочел практически все, что он написал. Но что-либо отлучить от него, выбрать самое-самое не берусь… Мне очень хотелось бы встретиться с Василием Макаровичем в жизни, побеседовать по душам при ясной луне»,— сказал в одном из интервью юморист, пародист, актер кино, губернатор Алтайского края (в 2004—2005 годах) Михаил Евдокимов. На фото: Михаил Евдокимов на «Шукшинских днях» в селе Сростки в 2003 году — за год до прихода во власть

«Я пропахал Шукшина вдоль и поперек — прочел практически все, что он написал. Но что-либо отлучить от него, выбрать самое-самое не берусь… Мне очень хотелось бы встретиться с Василием Макаровичем в жизни, побеседовать по душам при ясной луне»,— сказал в одном из интервью юморист, пародист, актер кино, губернатор Алтайского края (в 2004—2005 годах) Михаил Евдокимов. На фото: Михаил Евдокимов на «Шукшинских днях» в селе Сростки в 2003 году — за год до прихода во власть

Фото: Андрей Каспришин

На переднем плане актеры Валентина Талызина (крайняя слева), Аристарх Ливанов (в центре), Марина Яковлева (вторая справа) и Александр Кавалеров (справа). Село Сростки, 2008 год

На переднем плане актеры Валентина Талызина (крайняя слева), Аристарх Ливанов (в центре), Марина Яковлева (вторая справа) и Александр Кавалеров (справа). Село Сростки, 2008 год

Фото: Андрей Каспришин

Уроженец Алтайского края актер Александр Панкратов-Черный — частый гость «Шукшинских дней». Впервые он приехал на фестиваль в 1989 году, в год 60-летия со дня рождения земляка

Уроженец Алтайского края актер Александр Панкратов-Черный — частый гость «Шукшинских дней». Впервые он приехал на фестиваль в 1989 году, в год 60-летия со дня рождения земляка

Фото: Андрей Каспришин

«Шукшинские дни на Алтае» включают литературные и песенные конкурсы, театральный и кинофестивали, концертные программы, научно-практические конференции, творческие встречи и семинары. На фото: бард Олег Митяев. Село Сростки, 2004 год

«Шукшинские дни на Алтае» включают литературные и песенные конкурсы, театральный и кинофестивали, концертные программы, научно-практические конференции, творческие встречи и семинары. На фото: бард Олег Митяев. Село Сростки, 2004 год

Фото: Андрей Каспришин

Вид на село Сростки с горы Пикет, 1980-е годы

Вид на село Сростки с горы Пикет, 1980-е годы

Фото: Андрей Каспришин

В 1999 году в рамках «Шукшинских дней» впервые прошел Шукшинский кинофестиваль. В конкурсной программе — полнометражные, короткометражные и документальные фильмы, посвященные духовным поискам русского человека. На фото: участница Шукшинского кинофестиваля актриса Екатерина Гусева. Барнаул, 2015 год

В 1999 году в рамках «Шукшинских дней» впервые прошел Шукшинский кинофестиваль. В конкурсной программе — полнометражные, короткометражные и документальные фильмы, посвященные духовным поискам русского человека. На фото: участница Шукшинского кинофестиваля актриса Екатерина Гусева. Барнаул, 2015 год

Фото: Андрей Каспришин

«Василий Макарович Шукшин — это великий русский писатель. Это тот самый фундамент русской классики, который был, есть и будет. И мы будем жить благодаря ему»,— заявил актер Сергей Безруков, представивший на Шукшинском кинофестивале фильм «Золото». На фото: актеры Сергей Гармаш и Сергей Безруков (в центре), а также губернатор (в 2005—2018 годах) Алтайского края Александр Карлин. Село Сростки, 2014 год

«Василий Макарович Шукшин — это великий русский писатель. Это тот самый фундамент русской классики, который был, есть и будет. И мы будем жить благодаря ему»,— заявил актер Сергей Безруков, представивший на Шукшинском кинофестивале фильм «Золото». На фото: актеры Сергей Гармаш и Сергей Безруков (в центре), а также губернатор (в 2005—2018 годах) Алтайского края Александр Карлин. Село Сростки, 2014 год

Фото: Андрей Каспришин

«Мы стали забывать о таких словах как совестливость, трудолюбие, человечность — они как бы общие, но корень у них есть. И он поможет вернуться к самому себе. Это беспокоило Шукшина еще в 60-е годы, а я сейчас произношу эти тексты и такое ощущение, как будто он сегодня это говорил». На фото: актер, кинорежиссер и телеведущий Андрей Мерзликин с поклонницами на «Днях Шукшина». Село Сростки, 2019 год

«Мы стали забывать о таких словах как совестливость, трудолюбие, человечность — они как бы общие, но корень у них есть. И он поможет вернуться к самому себе. Это беспокоило Шукшина еще в 60-е годы, а я сейчас произношу эти тексты и такое ощущение, как будто он сегодня это говорил». На фото: актер, кинорежиссер и телеведущий Андрей Мерзликин с поклонницами на «Днях Шукшина». Село Сростки, 2019 год

Фото: Андрей Каспришин

Рок-музыкант, режиссер и шоумен Гарик Сукачев в 2017 году на «Шукшинских днях» показал документальный фильм «То, что во мне», съемки которого проходили на территории Алтайского края и Республики Алтай. На фото: Гарик Сукачев фотографируется с поклонницей на горе Пикет

Рок-музыкант, режиссер и шоумен Гарик Сукачев в 2017 году на «Шукшинских днях» показал документальный фильм «То, что во мне», съемки которого проходили на территории Алтайского края и Республики Алтай. На фото: Гарик Сукачев фотографируется с поклонницей на горе Пикет

Фото: Валерий Титиевский

Павел Деревянко представил на XXIV Всероссийском Шукшинском кинофестивале фильм «Подельники», который вошел в основную конкурсную программу полнометражных картин. Актер получил диплом за лучшее исполнение мужской роли. Барнаул, 2022 год

Павел Деревянко представил на XXIV Всероссийском Шукшинском кинофестивале фильм «Подельники», который вошел в основную конкурсную программу полнометражных картин. Актер получил диплом за лучшее исполнение мужской роли. Барнаул, 2022 год

Фото: Андрей Каспришин

Киноартисты Людмила Зайцева, Алексей Ванин, Алексей Булдаков и Людмила Хитяева на Шукшинском кинофестивале. Барнаул, 2009 год

Киноартисты Людмила Зайцева, Алексей Ванин, Алексей Булдаков и Людмила Хитяева на Шукшинском кинофестивале. Барнаул, 2009 год

Фото: Андрей Каспришин

Актриса Ирина Муравьева за школьной партой Василия Шукшина. Село Сростки, 2022 год

Актриса Ирина Муравьева за школьной партой Василия Шукшина. Село Сростки, 2022 год

Фото: Андрей Каспришин

В 2007 году в рамках фестиваля была учреждена Шукшинская литературная премия главы края, которая присуждается один раз в два года. Награда носит персональный характер и вручается авторам произведений отечественной прозы, продолжающим лучшие традиции отечественной литературы. На фото: жители села Сростки на фоне баннера с изображением Василия Шукшина, 2017 год

В 2007 году в рамках фестиваля была учреждена Шукшинская литературная премия главы края, которая присуждается один раз в два года. Награда носит персональный характер и вручается авторам произведений отечественной прозы, продолжающим лучшие традиции отечественной литературы. На фото: жители села Сростки на фоне баннера с изображением Василия Шукшина, 2017 год

Фото: Андрей Луковский  /  купить фото

«&quot;Шукшинские дни&quot; — это возможность увидеть Россию не в ее столичном варианте, а в том, какой ее видел такой любимый мною писатель, как Василий Шукшин. Это совершенно удивительная земля, очень искренняя, настоящая»,— отметил писатель Евгений Водолазкин. На фото: писатель Евгений Водолазкин (слева) на горе Пикет. Село Сростки, 2017 год

«"Шукшинские дни" — это возможность увидеть Россию не в ее столичном варианте, а в том, какой ее видел такой любимый мною писатель, как Василий Шукшин. Это совершенно удивительная земля, очень искренняя, настоящая»,— отметил писатель Евгений Водолазкин. На фото: писатель Евгений Водолазкин (слева) на горе Пикет. Село Сростки, 2017 год

Фото: Валерий Титиевский

«Шукшин не был святым. Иногда выпивал, да и погуливал, но литературное наследие оставил такое, которое вошло в историю и останется потомкам на века. В его произведениях не было фальши. В чем секрет Шукшина? Многие пытались понять. А ответ прост — абсолютная честность, достоинство простого русского мужика»,— отметил сценарист Виктор Мережко. На фото: Виктор Мережко (слева) в селе Сростки, 2017 год

«Шукшин не был святым. Иногда выпивал, да и погуливал, но литературное наследие оставил такое, которое вошло в историю и останется потомкам на века. В его произведениях не было фальши. В чем секрет Шукшина? Многие пытались понять. А ответ прост — абсолютная честность, достоинство простого русского мужика»,— отметил сценарист Виктор Мережко. На фото: Виктор Мережко (слева) в селе Сростки, 2017 год

Фото: Андрей Каспришин

«Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он — Шукшин»,— заключил писатель Валентин Распутин. На фото (слева направо): Валентин Распутин, губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, глава Республики Алтай (в 2002—2006 годах) Михаил Лапшин. Село Сростки, 2004 год

«Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он — Шукшин»,— заключил писатель Валентин Распутин. На фото (слева направо): Валентин Распутин, губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, глава Республики Алтай (в 2002—2006 годах) Михаил Лапшин. Село Сростки, 2004 год

Фото: Андрей Каспришин

Наталья Шукшина, родная сестра режиссера. Село Сростки, начало 2000-х годов

Наталья Шукшина, родная сестра режиссера. Село Сростки, начало 2000-х годов

Фото: Андрей Каспришин

25 июля 2004 года, к 75-летию Василия Шукшина, на горе Пикет был открыт памятник писателю и режиссеру

25 июля 2004 года, к 75-летию Василия Шукшина, на горе Пикет был открыт памятник писателю и режиссеру

Фото: Андрей Каспришин

Скульптура изображает Василия Шукшина сидящим на камне. Поза повторяет последний кадр из фильма «Печки-лавочки», который снимали на этой горе. На фото: актер Владимир Толоконников перед памятником Шукшину

Скульптура изображает Василия Шукшина сидящим на камне. Поза повторяет последний кадр из фильма «Печки-лавочки», который снимали на этой горе. На фото: актер Владимир Толоконников перед памятником Шукшину

Фото: Андрей Луковский  /  купить фото

На вопрос, почему надпись на памятнике только от «русских людей» скульптор Вячеслав Клыков ответил: «Пусть другие национальности создают свои памятники Василию Шукшину, которые от себя и подписывают». На фото: Вячеслав Клыков на открытии памятника режиссеру на горе Пикет. Село Сростки, 2004 год

На вопрос, почему надпись на памятнике только от «русских людей» скульптор Вячеслав Клыков ответил: «Пусть другие национальности создают свои памятники Василию Шукшину, которые от себя и подписывают». На фото: Вячеслав Клыков на открытии памятника режиссеру на горе Пикет. Село Сростки, 2004 год

Фото: Андрей Каспришин

Режиссер и сценарист Ренита Григорьева снялась в культовом фильме Василия Шукшина «Живет такой парень» (роль женщины в больнице) и написала о нем книгу воспоминаний «На пути к дому». На фото: Ренита Григорьева с мужем Юрием Григорьевым на открытии Шукшинского кинофестиваля, 2019 год

Режиссер и сценарист Ренита Григорьева снялась в культовом фильме Василия Шукшина «Живет такой парень» (роль женщины в больнице) и написала о нем книгу воспоминаний «На пути к дому». На фото: Ренита Григорьева с мужем Юрием Григорьевым на открытии Шукшинского кинофестиваля, 2019 год

Фото: Андрей Каспришин

«Мне сразу на сердце легло шукшинское дарование писать диалоги. Не хуже, чем великий Островский. А редко кто может диалоги писать. Я тогда это учуял и пошел к Шукшину». На фото: друг Василия Шукшина, кинооператор его фильмов «Печки-лавочки» (1972 год) и «Калина красная» (1973 год) Анатолий Заболоцкий на «Шукшинских днях». Село Сростки, 2019 год

«Мне сразу на сердце легло шукшинское дарование писать диалоги. Не хуже, чем великий Островский. А редко кто может диалоги писать. Я тогда это учуял и пошел к Шукшину». На фото: друг Василия Шукшина, кинооператор его фильмов «Печки-лавочки» (1972 год) и «Калина красная» (1973 год) Анатолий Заболоцкий на «Шукшинских днях». Село Сростки, 2019 год

Фото: Андрей Каспришин

«Дай бог каждому писателю иметь в голове и сердце столько, сколько было у Шукшина»,— сказала во время очередного приезда на фестиваль в Сростки вдова режиссера, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. На фото: Лидия Федосеева-Шукшина с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Село Сростки, 2009 год

«Дай бог каждому писателю иметь в голове и сердце столько, сколько было у Шукшина»,— сказала во время очередного приезда на фестиваль в Сростки вдова режиссера, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. На фото: Лидия Федосеева-Шукшина с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Село Сростки, 2009 год

Фото: Андрей Каспришин

Дочь Василия Шукшина Ольга раздает автографы на «Днях» имени своего отца. Село Сростки, 2012 год

Дочь Василия Шукшина Ольга раздает автографы на «Днях» имени своего отца. Село Сростки, 2012 год

Фото: Андрей Каспришин

«Шукшина я читал, мне нравится этот писатель. Ценю его призыв к добру, искренности, любви к природе». Патриарх Алексий II на экскурсии в доме матери Василия Шукшина, ставшем музеем. Село Сростки, 1991 год

«Шукшина я читал, мне нравится этот писатель. Ценю его призыв к добру, искренности, любви к природе». Патриарх Алексий II на экскурсии в доме матери Василия Шукшина, ставшем музеем. Село Сростки, 1991 год

Фото: Андрей Каспришин

Дети забрались на памятник советскому писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину на горе Пикет в Сростках, 2014 год

Дети забрались на памятник советскому писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину на горе Пикет в Сростках, 2014 год

Фото: Андрей Каспришин

«Почему мы так любим Шукшина? В чем его гений? Наверное, потому что он абсолютно неожиданный. Ведь Василий Макарович из русской глубинки, из самой простой семьи, с очень сложной судьбой — без элитных лицеев и университетов. Но русский талант проявлялся во всем: он и актер, и режиссер, и публицист, и писатель, и поэт». На фото: министр культуры России Владимир Мединский с посетителями «Сросткинской школы», в которой учился, а затем работал Василий Шукшин. 2015 год

«Почему мы так любим Шукшина? В чем его гений? Наверное, потому что он абсолютно неожиданный. Ведь Василий Макарович из русской глубинки, из самой простой семьи, с очень сложной судьбой — без элитных лицеев и университетов. Но русский талант проявлялся во всем: он и актер, и режиссер, и публицист, и писатель, и поэт». На фото: министр культуры России Владимир Мединский с посетителями «Сросткинской школы», в которой учился, а затем работал Василий Шукшин. 2015 год

Фото: Андрей Каспришин

Актриса театра, кино, телевидения и дубляжа Алиса Гребенщикова на фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Село Сростки, 2019 год

Актриса театра, кино, телевидения и дубляжа Алиса Гребенщикова на фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Село Сростки, 2019 год

Фото: Андрей Каспришин

Каждый год на «Шукшинские дни» на Пикете собираются более 10 тыс. человек

Каждый год на «Шукшинские дни» на Пикете собираются более 10 тыс. человек

Фото: Валерий Титиевский

В Сростках есть примета: если потереть большой палец ноги памятника Шукшину — обязательно вернешься в эти места. В это верят простые обыватели. Писатели и режиссеры от ритуала ждут куда больше: должна сбыться их творческая мечта

В Сростках есть примета: если потереть большой палец ноги памятника Шукшину — обязательно вернешься в эти места. В это верят простые обыватели. Писатели и режиссеры от ритуала ждут куда больше: должна сбыться их творческая мечта

Фото: Андрей Каспришин

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50 лет назад на горе Пикет в Сростках — родном селе Василия Шукшина (25 июля 1929 года — 2 октября 1974 года) — зародился всероссийский фестиваль памяти писателя, кинорежиссера, сценариста и актера. В тот 1976 год Василий Шукшин посмертно был удостоен Ленинской премии «за творческие достижения последних лет в киноискусстве»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Первые 10 лет фестиваль назывался «Шукшинские чтения». В 1986 году он был переименован в «Шукшинские дни на Алтае» со статусом краевой акции, с 1999-го является всероссийским культурным событием. Помимо Сросток, площадками фестиваля выступают Бийск и Барнаул. На фото: портрет Василия Шукшина в окне мемориальной библиотеки в селе Сростки, 2018 год

Фото: Валерий Титиевский

«Шукшинские чтения» сразу вышли за рамки сугубо регионального мероприятия, собрав гостей со всей страны. На фото: участники фестиваля на горе Пикет. Село Сростки, 1989 год

Фото: Юрий Врещагин - Министерство культуры Алтайского края

«Шукшинские дни на Алтае» традиционно собирают известных деятелей культуры — актеров, режиссеров, писателей. На фото (слева направо): актеры Валерий Золотухин и Александр Михайлов, писатель Валентин Распутин. Село Сростки, 2004 год

Фото: Андрей Каспришин

Звезда фильма «Три плюс два» и телесериала «Рожденная революцией» Евгений Жариков с участницами фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Село Сростки, 2005 год

Фото: Андрей Каспришин

«Я пропахал Шукшина вдоль и поперек — прочел практически все, что он написал. Но что-либо отлучить от него, выбрать самое-самое не берусь… Мне очень хотелось бы встретиться с Василием Макаровичем в жизни, побеседовать по душам при ясной луне»,— сказал в одном из интервью юморист, пародист, актер кино, губернатор Алтайского края (в 2004—2005 годах) Михаил Евдокимов. На фото: Михаил Евдокимов на «Шукшинских днях» в селе Сростки в 2003 году — за год до прихода во власть

Фото: Андрей Каспришин

На переднем плане актеры Валентина Талызина (крайняя слева), Аристарх Ливанов (в центре), Марина Яковлева (вторая справа) и Александр Кавалеров (справа). Село Сростки, 2008 год

Фото: Андрей Каспришин

Уроженец Алтайского края актер Александр Панкратов-Черный — частый гость «Шукшинских дней». Впервые он приехал на фестиваль в 1989 году, в год 60-летия со дня рождения земляка

Фото: Андрей Каспришин

«Шукшинские дни на Алтае» включают литературные и песенные конкурсы, театральный и кинофестивали, концертные программы, научно-практические конференции, творческие встречи и семинары. На фото: бард Олег Митяев. Село Сростки, 2004 год

Фото: Андрей Каспришин

Вид на село Сростки с горы Пикет, 1980-е годы

Фото: Андрей Каспришин

В 1999 году в рамках «Шукшинских дней» впервые прошел Шукшинский кинофестиваль. В конкурсной программе — полнометражные, короткометражные и документальные фильмы, посвященные духовным поискам русского человека. На фото: участница Шукшинского кинофестиваля актриса Екатерина Гусева. Барнаул, 2015 год

Фото: Андрей Каспришин

«Василий Макарович Шукшин — это великий русский писатель. Это тот самый фундамент русской классики, который был, есть и будет. И мы будем жить благодаря ему»,— заявил актер Сергей Безруков, представивший на Шукшинском кинофестивале фильм «Золото». На фото: актеры Сергей Гармаш и Сергей Безруков (в центре), а также губернатор (в 2005—2018 годах) Алтайского края Александр Карлин. Село Сростки, 2014 год

Фото: Андрей Каспришин

«Мы стали забывать о таких словах как совестливость, трудолюбие, человечность — они как бы общие, но корень у них есть. И он поможет вернуться к самому себе. Это беспокоило Шукшина еще в 60-е годы, а я сейчас произношу эти тексты и такое ощущение, как будто он сегодня это говорил». На фото: актер, кинорежиссер и телеведущий Андрей Мерзликин с поклонницами на «Днях Шукшина». Село Сростки, 2019 год

Фото: Андрей Каспришин

Рок-музыкант, режиссер и шоумен Гарик Сукачев в 2017 году на «Шукшинских днях» показал документальный фильм «То, что во мне», съемки которого проходили на территории Алтайского края и Республики Алтай. На фото: Гарик Сукачев фотографируется с поклонницей на горе Пикет

Фото: Валерий Титиевский

Павел Деревянко представил на XXIV Всероссийском Шукшинском кинофестивале фильм «Подельники», который вошел в основную конкурсную программу полнометражных картин. Актер получил диплом за лучшее исполнение мужской роли. Барнаул, 2022 год

Фото: Андрей Каспришин

Киноартисты Людмила Зайцева, Алексей Ванин, Алексей Булдаков и Людмила Хитяева на Шукшинском кинофестивале. Барнаул, 2009 год

Фото: Андрей Каспришин

Актриса Ирина Муравьева за школьной партой Василия Шукшина. Село Сростки, 2022 год

Фото: Андрей Каспришин

В 2007 году в рамках фестиваля была учреждена Шукшинская литературная премия главы края, которая присуждается один раз в два года. Награда носит персональный характер и вручается авторам произведений отечественной прозы, продолжающим лучшие традиции отечественной литературы. На фото: жители села Сростки на фоне баннера с изображением Василия Шукшина, 2017 год

Фото: Андрей Луковский  /  купить фото

«"Шукшинские дни" — это возможность увидеть Россию не в ее столичном варианте, а в том, какой ее видел такой любимый мною писатель, как Василий Шукшин. Это совершенно удивительная земля, очень искренняя, настоящая»,— отметил писатель Евгений Водолазкин. На фото: писатель Евгений Водолазкин (слева) на горе Пикет. Село Сростки, 2017 год

Фото: Валерий Титиевский

«Шукшин не был святым. Иногда выпивал, да и погуливал, но литературное наследие оставил такое, которое вошло в историю и останется потомкам на века. В его произведениях не было фальши. В чем секрет Шукшина? Многие пытались понять. А ответ прост — абсолютная честность, достоинство простого русского мужика»,— отметил сценарист Виктор Мережко. На фото: Виктор Мережко (слева) в селе Сростки, 2017 год

Фото: Андрей Каспришин

«Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он — Шукшин»,— заключил писатель Валентин Распутин. На фото (слева направо): Валентин Распутин, губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, глава Республики Алтай (в 2002—2006 годах) Михаил Лапшин. Село Сростки, 2004 год

Фото: Андрей Каспришин

Наталья Шукшина, родная сестра режиссера. Село Сростки, начало 2000-х годов

Фото: Андрей Каспришин

25 июля 2004 года, к 75-летию Василия Шукшина, на горе Пикет был открыт памятник писателю и режиссеру

Фото: Андрей Каспришин

Скульптура изображает Василия Шукшина сидящим на камне. Поза повторяет последний кадр из фильма «Печки-лавочки», который снимали на этой горе. На фото: актер Владимир Толоконников перед памятником Шукшину

Фото: Андрей Луковский  /  купить фото

На вопрос, почему надпись на памятнике только от «русских людей» скульптор Вячеслав Клыков ответил: «Пусть другие национальности создают свои памятники Василию Шукшину, которые от себя и подписывают». На фото: Вячеслав Клыков на открытии памятника режиссеру на горе Пикет. Село Сростки, 2004 год

Фото: Андрей Каспришин

Режиссер и сценарист Ренита Григорьева снялась в культовом фильме Василия Шукшина «Живет такой парень» (роль женщины в больнице) и написала о нем книгу воспоминаний «На пути к дому». На фото: Ренита Григорьева с мужем Юрием Григорьевым на открытии Шукшинского кинофестиваля, 2019 год

Фото: Андрей Каспришин

«Мне сразу на сердце легло шукшинское дарование писать диалоги. Не хуже, чем великий Островский. А редко кто может диалоги писать. Я тогда это учуял и пошел к Шукшину». На фото: друг Василия Шукшина, кинооператор его фильмов «Печки-лавочки» (1972 год) и «Калина красная» (1973 год) Анатолий Заболоцкий на «Шукшинских днях». Село Сростки, 2019 год

Фото: Андрей Каспришин

«Дай бог каждому писателю иметь в голове и сердце столько, сколько было у Шукшина»,— сказала во время очередного приезда на фестиваль в Сростки вдова режиссера, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. На фото: Лидия Федосеева-Шукшина с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Село Сростки, 2009 год

Фото: Андрей Каспришин

Дочь Василия Шукшина Ольга раздает автографы на «Днях» имени своего отца. Село Сростки, 2012 год

Фото: Андрей Каспришин

«Шукшина я читал, мне нравится этот писатель. Ценю его призыв к добру, искренности, любви к природе». Патриарх Алексий II на экскурсии в доме матери Василия Шукшина, ставшем музеем. Село Сростки, 1991 год

Фото: Андрей Каспришин

Дети забрались на памятник советскому писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину на горе Пикет в Сростках, 2014 год

Фото: Андрей Каспришин

«Почему мы так любим Шукшина? В чем его гений? Наверное, потому что он абсолютно неожиданный. Ведь Василий Макарович из русской глубинки, из самой простой семьи, с очень сложной судьбой — без элитных лицеев и университетов. Но русский талант проявлялся во всем: он и актер, и режиссер, и публицист, и писатель, и поэт». На фото: министр культуры России Владимир Мединский с посетителями «Сросткинской школы», в которой учился, а затем работал Василий Шукшин. 2015 год

Фото: Андрей Каспришин

Актриса театра, кино, телевидения и дубляжа Алиса Гребенщикова на фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Село Сростки, 2019 год

Фото: Андрей Каспришин

Каждый год на «Шукшинские дни» на Пикете собираются более 10 тыс. человек

Фото: Валерий Титиевский

В Сростках есть примета: если потереть большой палец ноги памятника Шукшину — обязательно вернешься в эти места. В это верят простые обыватели. Писатели и режиссеры от ритуала ждут куда больше: должна сбыться их творческая мечта

Фото: Андрей Каспришин

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