IBM снизила прогноз по годовой выручке

Американская компания IBM представила отчет о своей деятельности по итогам второго квартала и первого полугодия. Компания снизила прогноз по годовой выручке: если ранее она ожидала рост более чем на 5%, то теперь — в диапазоне 4–5%. Генеральный директор Арвинд Кришна объяснил такие результаты падением на 42% продаж мейнфреймов Z (высокопроизводительными отказоустойчивыми компьютерами для решения сложных задач) и программного обеспечения для обработки транзакций.

По итогам второго квартала общая выручка IBM составила $17,16 млрд. Это оказалось хуже прогнозов, опрошенных LSEG аналитиков, ожидавших $17,6 млрд. Чистая прибыль во втором квартале составила $2,17 млрд. Показатель на 1% меньше, чем годом ранее.

На прошлой неделе IBM предупредила, что результаты окажутся хуже прогнозов. После этого акции компании за один день упали в цене на 25% и снизили рыночную капитализацию на $69 млрд. После публикации квартального отчета акции IBM подешевели на 2%.

Евгений Хвостик