IBM снизила прогноз по годовой выручке
Американская компания IBM представила отчет о своей деятельности по итогам второго квартала и первого полугодия. Компания снизила прогноз по годовой выручке: если ранее она ожидала рост более чем на 5%, то теперь — в диапазоне 4–5%. Генеральный директор Арвинд Кришна объяснил такие результаты падением на 42% продаж мейнфреймов Z (высокопроизводительными отказоустойчивыми компьютерами для решения сложных задач) и программного обеспечения для обработки транзакций.
По итогам второго квартала общая выручка IBM составила $17,16 млрд. Это оказалось хуже прогнозов, опрошенных LSEG аналитиков, ожидавших $17,6 млрд. Чистая прибыль во втором квартале составила $2,17 млрд. Показатель на 1% меньше, чем годом ранее.
На прошлой неделе IBM предупредила, что результаты окажутся хуже прогнозов. После этого акции компании за один день упали в цене на 25% и снизили рыночную капитализацию на $69 млрд. После публикации квартального отчета акции IBM подешевели на 2%.
Снижение прогноза по годовой выручке и падение продаж мейнфреймов Z для IBM происходит на фоне более широких тенденций в компании и на рынке. В мае 2023 года генеральный директор IBM Арвид Кришна заявлял о планах заменить около 7,8 тысяч сотрудников искусственным интеллектом в течение пяти лет. Это часть усилий компании по оптимизации расходов, так как финансовые показатели IBM ухудшаются, а её позиции на рынке слабеют.
Кроме того, IBM активно сокращает свое присутствие в Китае. Так, в 2024 году компания закрыла свои научно-исследовательские центры в этой стране и уволила более тысячи сотрудников. Выручка IBM в КНР в 2023 году снизилась на 20%, а в первой половине 2024 года — еще на 5%. Это связано с общим трендом, при котором западные IT-гиганты релоцируют работников из КНР или предлагают выходные пособия, возможно, из-за опасений американских регуляторов по поводу утечек информации и роста стоимости аутсорсинга в Китае.
В целом, ухудшение финансовых показателей IBM происходит в то время, когда в США предпринимаются значительные усилия по стимулированию технологического производства. Например, в 2026 году IBM получила грант в $1 млрд от Министерства торговли США на разработку и выпуск квантовых чипов, а также вложила собственные $1 млрд в этот проект. Эта инициатива является частью более широкого государственного плана по инвестициям в разработку и производство передовых чипов и полупроводников в США.