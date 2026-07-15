IBM лишилась 25% рыночной стоимости за один день

По итогам биржевых торгов в США 14 июля акции компании IBM подешевели на 25,2%. Рыночная стоимость компании всего за один день упала на $69 млрд и сейчас составляет $204 млрд. Падение котировок стало крупнейшим для компании с конца 1960-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арвинд Кришна

Фото: Yves Herman / Reuters Арвинд Кришна

Фото: Yves Herman / Reuters

Распродажу акций вызвало заявление гендиректора компании Арвинда Кришны о том, что по итогам второго квартала ее результаты окажутся хуже ожидаемых. В качестве причины указано изменение потребительских и корпоративных предпочтений, к которому IBM оказалась не готова. Как отмечают опрошенные The Wall Street Journal эксперты, в отличие от таких компаний, как Nvidia, Google и Oracle, которые продают чипы и сетевое оборудование и арендуют вычислительные мощности, IBM специализируется на продаже аппаратных и программных систем, которые корпоративные клиенты устанавливают на собственных площадках.

«В последние несколько недель июня мы наблюдаем, как клиенты перенаправляли свои капиталовложения на закупку серверов, систем хранения данных и памяти,— сказал господин Кришна.— Эта динамика повлияла на покупательские предпочтения клиентов. Хотя мы ожидали некоторого влияния на нашу цепочку поставок, мы не предполагали столь масштабного перераспределения капитальных затрат».

Публикация результатов IBM за второй квартал намечена на 22 июля.

Евгений Хвостик