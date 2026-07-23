На 92-м году жизни умер канадский джазовый пианист и композитор Оливер Джонс. Музыкант скончался после продолжительной болезни, сообщает CTV News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оливер Джонс

Фото: Mark Blinch / Reuters Оливер Джонс

Фото: Mark Blinch / Reuters

Оливер Джонс родился в Монреале. Он начал играть на пианино в возрасте пяти лет. В 1963 году переехал в Пуэрто-Рико, где до 1980-го был музыкальным директором шоу-бенда Кенни Гамильтона. С 1981 по 1999 год господин Джонс выступал на Монреальском джазовом фестивале.

В 1993 году Оливер Джонс был удостоен ордена Канады. Он также дважды становился лауреатом канадской премии Juno (аналог американской Grammy). В 2003 году исполнителя включили в Канадский музыкальный зал славы.