«АГЖО-Сергач» не смог оспорить штраф за загрязнение почвы

Суды двух инстанций подтвердили правомерность наказания ООО «АГЖО-Сергач», эксплуатирующего полигон бытовых отходов, за загрязнение почвы в районе села Ачка в Нижегородской области. Об этом сообщили в территориальном управлении Росприроднадзора.

В 2025 году после плановой проверки полигона ТБО инспекторы зафиксировали в почве превышения по загрязняющим веществам, включая свинец, нефтепродукты, мышьяк и ртуть. Компанию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение требований по улучшению, защите земель и охране почв).

«АГЖО-Сергач» попыталось оспорить постановление сначала в Канавинском райсуде, а затем в областном суде, но безуспешно. Постановление надзорного ведомства признано законным и вступило в законную силу.

Одновременно управление продолжает через суд взыскивать с нарушителя 1 млн руб. за вред почвам.

Галина Шамберина