С нижегородского «АГЖО-Сергач» требуют миллион за нанесенный почве вред

Росприроднадзор потребовал от нижегородского ООО «АГЖО-Сергач» добровольно возместить ущерб, нанесенный почвам в районе села Ачка (Нижегородская область) мусорным полигоном. По данным надзорного ведомства, сумма ущерба составила более 1 млн руб.

Факт нарушения требований природоохранного законодательства выявили во время выездной проверки предприятия в 2025 году. Отбор проб почвы на прилегающем земельном участке показал превышения по нефтепродуктам, ртути и другим загрязняющим веществам.

Юридическое и должностное лица компании были привлечены к административной ответственности. Совокупный размер наложенных штрафных санкций составил 250 тыс. руб.

Теперь Росприроднадзор требует возместить нанесенный ущерб и намерен обратиться в суд, если «АГЖО-Сергач» откажется сделать это добровольно.

Андрей Репин