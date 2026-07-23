Акции «ЕвроТранса» обвалились на 14% из-за дефолтов по бондам

Стоимость акций транспортного холдинга «ЕвроТранс» на Мосбирже опустилась на 14%, достигнув отметки 37,7 руб. за бумагу, следует из данных площадки. Вечером 22 июля компания уведомила рынок о технических дефолтах сразу по нескольким выпускам.

В список проблемных бумаг попали облигации серии 01, где сумма невыплаченных купонов составила 75,6 млн руб., а также выпуск 002Р-02 с долгом в 10,2 млн руб. Эмитент также допустил просрочку по платежу в размере 41,1 млн руб., который относится к серии БО-001Р-03.

Участники рынка отмечают, что технические дефолты по купонам «ЕвроТранса» становятся системными. Предыдущие случаи неисполнения обязательств уже создали негативный фон вокруг эмитента, а сегодняшние новости лишь усилили давление на котировки.