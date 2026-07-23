Акции «ЕвроТранса» обвалились на 14% из-за дефолтов по бондам
Стоимость акций транспортного холдинга «ЕвроТранс» на Мосбирже опустилась на 14%, достигнув отметки 37,7 руб. за бумагу, следует из данных площадки. Вечером 22 июля компания уведомила рынок о технических дефолтах сразу по нескольким выпускам.
В список проблемных бумаг попали облигации серии 01, где сумма невыплаченных купонов составила 75,6 млн руб., а также выпуск 002Р-02 с долгом в 10,2 млн руб. Эмитент также допустил просрочку по платежу в размере 41,1 млн руб., который относится к серии БО-001Р-03.
Участники рынка отмечают, что технические дефолты по купонам «ЕвроТранса» становятся системными. Предыдущие случаи неисполнения обязательств уже создали негативный фон вокруг эмитента, а сегодняшние новости лишь усилили давление на котировки.
Технические дефолты «ЕвроТранса» по облигациям, включая «народные облигации», и проблемы с обслуживанием долга стали системными начиная с марта 2026 года. Компания неоднократно сталкивалась с трудностями при выкупе облигаций и выплате купонов. Так, в начале апреля «ЕвроТранс» допустил дефолт по биржевым облигациям, а маркетплейс «Финуслуги» фиксировал неисполнение заявок по выкупу «народных облигаций» с 10 апреля.
Проблемы с обслуживанием долга привели к тому, что рейтинговые агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и Национальное рейтинговое агентство (НРА) отозвали кредитные рейтинги «ЕвроТранса». НКР понизило рейтинг компании до CC.ru, что указывает на крайне низкий уровень кредитоспособности, а «Эксперт РА» снизило его до ruC (преддефолтный уровень) еще раньше, в марте, после первого технического дефолта. Эти события вызвали значительное падение котировок акций компании на Мосбирже, обновлявших исторические минимумы.
Ситуация с «ЕвроТрансом» привлекла внимание Банка России, который в апреле 2026 года заявил о рассмотрении донастройки параметров «народных облигаций». Регулятор отметил, что неисполнение оферт на выкуп по таким бумагам является новой для рынка ситуацией. Это демонстрирует системные риски, связанные с высокой долговой нагрузкой и низким свободным денежным потоком компании, что заставляет инвесторов консервативно относиться к ее ценным бумагам.