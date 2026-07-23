Часть подмосковных Котельников осталась без света и воды из-за аварии

В Котельниках Московской области произошел сбой в электро- и водоснабжении из-за аварии на подстанции. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Соболев. Авария затронула многоэтажные жилые дома по улице Сосновая.

«На трансформаторном пункте ООО "Областная энергетическая компания"... произошла авария. Также без света временно остался детский сад, — сообщил чиновник. — Отсутствие водоснабжения также связано с отключением электричества».

Ожидается, что в течение двух часов специалисты подключат генератор, и подачу электроэнергии возобновят по временной схеме.