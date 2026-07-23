Нижегородского охотника приговорили к ограничению свободы за гибель внучки

Охотника в Арзамасе Нижегородской области приговорили к одному году ограничения свободы за гибель 12-летней внучки. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщили в областном суде.

В апреле подсудимый взял внучку с собой на охоту. Как установил суд, после нескольких выстрелов и употребления алкоголя он не стал разряжать двуствольное ружье и поместил его между водительским и передним пассажирским сиденьями. При этом, в нарушение правил обращения с оружием, стволы были направлены в сторону задних сидений, где находилась девочка. Проехав еще на автомобиле по охотничьим угодьям, фигурант вышел из машины и стал извлекать ружье, случайно нажав курок. Потерпевшая получила ранение в голову, от которого умерла на месте.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Охотничье ружье у него конфисковали, а также лишили права хранения и ношения оружия на три года.

Галина Шамберина