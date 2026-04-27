Уголовное дело возбудили после гибели девочки от выстрела из ружья в Арзамасе
По факту гибели 12-летней девочки от огнестрельного ранения в Арзамасе возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. Статья, по которой завели дело, не уточняется.
По версии следствия, 25 апреля из-за неосторожного обращения с ружьем в салоне автомобиля произошел самопроизвольный выстрел, из-за которого потерпевшая умерла на месте. Остальные детали дела в СКР пока не раскрывают.