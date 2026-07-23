Составлено ИИ-Ассистентъ

Энергодар, являясь городом-спутником Запорожской АЭС, неоднократно подвергался ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В прошлом году ВСУ нанесли удар по центру Энергодара, в результате чего было повреждено здание Центра детско-юношеского творчества и выбиты стекла в нескольких кабинетах. В тот же период была зафиксирована комбинированная атака по жилому району города, в результате которой пострадал мужчина.

Помимо Энергодара, Запорожская область регулярно сталкивается с атаками ВСУ, нацеленными на энергетическую инфраструктуру. Например, в ноябре 2025 года сообщалось, что в результате ударов по критической инфраструктуре Запорожской области без света оставались 66 тысяч жителей Васильевского и Токмакского районов. В апреле того же года массированный удар по энергообъекту в южной части региона привел к перебоям в подаче электроэнергии. Эти атаки часто приводят к полному обесточиванию значительных территорий, и восстановление электроснабжения осложняется опасностью повторных ударов.

В целом, Запорожская область постоянно находится под угрозой атак со стороны ВСУ, при этом страдает как критическая инфраструктура, так так и гражданское население. Отмечались случаи, когда удары дронов ВСУ приводили к разрушению жилых домов, ранениям мирных жителей, в том числе детей, и гибели людей в различных населенных пунктах Запорожской области, таких как Васильевка, Токмак и Тарасовка.