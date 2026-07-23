В Энергодаре четыре человека пострадали при ударе по рынку и магазину
ВСУ атаковали территорию рынка и магазин в Энергодаре. Пострадали четыре человека, сообщил мэр города Максим Пухов.
Три женщины в возрасте около 60 лет получили тяжелые ранения. Также пострадал 30-летний мужчина, он находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи уже оказывают помощь раненым, добавил господин Пухов.
Энергодар полностью обесточен после ночных ударов ВСУ. Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Энергодар, являясь городом-спутником Запорожской АЭС, неоднократно подвергался ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В прошлом году ВСУ нанесли удар по центру Энергодара, в результате чего было повреждено здание Центра детско-юношеского творчества и выбиты стекла в нескольких кабинетах. В тот же период была зафиксирована комбинированная атака по жилому району города, в результате которой пострадал мужчина.
Помимо Энергодара, Запорожская область регулярно сталкивается с атаками ВСУ, нацеленными на энергетическую инфраструктуру. Например, в ноябре 2025 года сообщалось, что в результате ударов по критической инфраструктуре Запорожской области без света оставались 66 тысяч жителей Васильевского и Токмакского районов. В апреле того же года массированный удар по энергообъекту в южной части региона привел к перебоям в подаче электроэнергии. Эти атаки часто приводят к полному обесточиванию значительных территорий, и восстановление электроснабжения осложняется опасностью повторных ударов.
В целом, Запорожская область постоянно находится под угрозой атак со стороны ВСУ, при этом страдает как критическая инфраструктура, так так и гражданское население. Отмечались случаи, когда удары дронов ВСУ приводили к разрушению жилых домов, ранениям мирных жителей, в том числе детей, и гибели людей в различных населенных пунктах Запорожской области, таких как Васильевка, Токмак и Тарасовка.