На Исети в Каменске-Уральском перевернулись пять лодок с людьми

В Свердловской области на реке Исеть в Каменске-Уральском перевернулись пять лодок с людьми, сообщили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кушнаренко Фото: Кристина Кушнаренко

Инцидент произошел 22 июля. В результате опрокидывания лодок трое человек оказались в воде — их унесло течением. Один из пострадавших погиб: у него не было средств индивидуальной защиты.

Все лодки находились в индивидуальном пользовании.

Ирина Пичурина