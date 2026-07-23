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На Исети в Каменске-Уральском перевернулись пять лодок с людьми

В Свердловской области на реке Исеть в Каменске-Уральском перевернулись пять лодок с людьми, сообщили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) по городу.

Фото: Кристина Кушнаренко

Фото: Кристина Кушнаренко

Инцидент произошел 22 июля. В результате опрокидывания лодок трое человек оказались в воде — их унесло течением. Один из пострадавших погиб: у него не было средств индивидуальной защиты.

Все лодки находились в индивидуальном пользовании.

Ирина Пичурина

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