Жителя подмосковной Электростали задержали за стрельбу с балкона по ребенку

Житель подмосковной Электростали с балкона квартиры выстрелил в подростка из пневматического оружия. Стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По данным следствия, пьяный мужчина несколько раз выстрелил в 15-летнего подростка, который убирал двор многоквартирного дома. Мальчик пострадал, уточнили в ведомстве. Подробности о его состоянии не приводятся.

Мужчину доставили в отдел полиции, а оружие изъяли. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, после чего примут решение «в порядке, предусмотренном законодательством».