Минпром Башкирии попросили высказаться о социальной значимости УТРЗ

Арбитражный суд Башкирии привлек региональное министерство промышленности, энергетики и инноваций к делу о банкротстве АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» (УТРЗ). Поводом для участия министерства стали документы, представленные суду гендиректором компании Русланом Манаповым, в числе которых оказалось письмо минпрома в адрес руководителя УТРЗ с требованием объяснить причины ухудшения производственно-экономических показателей предприятия.

Суд посчитал сведения господина Манапова недостаточными и заявил о необходимости проверить его доводы о социальной значимости предприятия и достаточном количестве средств для выхода из банкротства. Министерство должно представить суду позицию о социальной значимости завода, а также высказать отношение к процедуре банкротства УТРЗ (.pdf).

Следующее заседание по делу состоится 27 июля.

УТРЗ ремонтирует маневровые и магистральные тепловозы для железных дорог. Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре прошлого года в УТРЗ ввели наблюдение, однако в феврале кассационный суд отменил это решение и вернул дело о банкротстве на пересмотр. По версии гендиректора Руслана Манапова, в банкротстве нет необходимости, а дело о несостоятельности инициировал предыдущий топ-менеджмент компании. Текущая задолженность предприятия перед работниками составляет 8,85 млн руб., перед фискальными органами — 16,7 млн руб.

Подробнее о ситуации в УТРЗ — в статье «Ъ-Уфа» «В процедуре банкротства перевели стрелки».

Идэль Гумеров