В процедуре банкротства перевели стрелки

Уфимский тепловозоремонтный завод может выйти из процедуры банкротства, которая была начата по заявлению бывшего директора предприятия Дениса Петрова в сентябре прошлого года. Новый генеральный директор УТРЗ Руслан Манапов в двух арбитражных инстанциях тщетно пытался остановить процедуру, заявляя, что его предшественник подал заявление с нарушениями. Доводы господина Манапова были услышаны в кассационной инстанции, которая вернула заявление на новое рассмотрение.

Кассационный суд усомнился в обоснованности требований о признании завода банкротом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Кассационный суд усомнился в обоснованности требований о признании завода банкротом

Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение в арбитражный суд Башкирии заявление о признании Уфимского тепловозоремонтного завода банкротом. С соответствующим заявлением в суд в июне 2025 года обратился директор предприятия Денис Петров, месяц спустя он был уволен. В документе господин Петров обосновал необходимость признания завода банкротом с его просроченной кредиторской задолженностью на сумму 280,8 млн руб.

В сентябре в УТРЗ было введено наблюдение, несмотря на ходатайство нового директора завода Руслана Манапова оставить заявление его предшественника без рассмотрения. Руководитель предприятия заявлял, что Денис Петров, перед тем как подать заявление, не опубликовал сообщение о своем намерении в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Кроме того, на июнь 2025 года у завода не было признаков банкротства. Годом ранее выручка предприятия составила 457,7 млн руб., а его активы оценивались в 574,9 млн руб. Поэтому краткосрочная задолженность, пояснял господин Манапов, «не свидетельствует об объективном банкротстве».

АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» зарегистрировано в 2006 году на базе одноименного ФГУП, подведомственного Министерству путей сообщения России (предприятие ведет историю с 1888 года, когда открылись Уфимские железнодорожные мастерские). Завод ремонтирует маневровые и магистральные тепловозы для железных дорог России и ближнего зарубежья. Бенефициаром АО называют предпринимателя Руслана Фомичева. По данным Rusrpofile, в прошлом году выручка УТРЗ составила 458 млн руб., убыток — 96,1 млн руб.

Суд первой инстанции с доводами директора УТРЗ тогда не согласился. Он отметил, что Денис Петров опубликовал уведомление в реестре после подачи заявления о банкротстве УТРЗ (некоторое время оставалось без движения). Кроме того, суд принял во внимание, что у завода имелась непогашенная кредиторская задолженность, в том числе перед ФНС, инкассовое поручение на взыскание с расчетных счетов предприятия 69,4 млн руб. Довод представителя УТРЗ о том, что предприятие ведет переговоры с налоговой службой об урегулировании вопроса, суд не поддержал, резюмируя, что у завода нет возможности погасить долги.

В декабре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе. «Должник имеет явные признаки неплатежеспособности, на протяжении длительного времени не исполняет обязательства перед уполномоченным органом, а также перед иными кредиторами»,— отмечено в постановлении апелляционной инстанции.

В кассационной жалобе господин Манапов настаивал, что его предшественник заранее публично не уведомил о намерении подать заявление о банкротстве завода. Директор также отмечал, что у предприятия, учитывая его величину активов, нет признаков объективного банкротства. Также он пояснил, что Денис Петров подал спорное заявление в результате конфликта с акционерами предприятия, а его супруга Юлия Аксенова пытается стать мажоритарным кредитором УТРЗ в процедуре банкротства.

Арбитражный суд Уральского округа отклонил довод об отсутствии уведомления о намерении подать заявление о банкротстве компании. Оно, хоть и с опозданием, но было опубликовано на Федресурсе, до того момента заявление было оставлено без движения, указал суд.

При этом кассационная инстанция обратила внимание, что нижестоящие суды формально подошли к изучению вопроса о финансово-хозяйственном состоянии завода: долги могут быть погашены за счет будущих поступлений. Также суд учел довод о корпоративном конфликте в УТРЗ.

На сторону предприятия, что было отмечено судом, встала ФНС. Представитель ведомства подтвердил факт конфликта между акционерами и Денисом Петровым, а также пояснил, что завод всегда погашает долги по налогам, поэтому налоговая служба не стала обращаться в суд с аналогичным заявлением о банкротстве.

Кассационная инстанция обязала арбитражный суд Башкирии изучить эти доводы.

Осенью прошлого года, как сообщал «Ъ», Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении Дениса Петрова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, с мая 2020-го по май 2025 года господин Петров необоснованно заключил договоры между заводом и своей супругой на сумму более 200 млн руб. О завершении расследования пока не сообщалось.

Булат Баширов