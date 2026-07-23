Участники СВО на Урале смогут бесплатно приватизировать арендованную землю

По предложению прокуратуры Свердловской области в региональный закон внесены изменения, согласно которым награжденные участники специальной военной операции (СВО) смогут бесплатно приватизировать арендованную землю, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что в регионе не была предусмотрена возможность приобретения особо отличившимися участниками спецоперации в собственность бесплатно земельных участков. Губернатору Денису Паслеру поступило предложение разработать соответствующий нормативный правовой акт. Законопроект был рассмотрен заксобранием региона. В закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» были внесены изменения.

Так, участники СВО, получившие звание Героя России или ордена РФ, получили право приватизировать бесплатно земельный участок по истечении пяти лет со дня предоставления этому лицу в первоочередном порядке земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с ФЗ «О ветеранах» либо ранее указанного срока в случае, если на таком земельном участке расположено здание, сооружение, находящееся в собственности этого лица. Закон вступил в силу.

Ирина Пичурина