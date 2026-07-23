С тюменского бизнесмена требуют взыскать деньги за наклейки с кадрами из «Брата»

Кинокомпания «СТВ», обладатель прав на фильмы режиссера Алексея Балабанова, обратилась в арбитражный суд Тюменской области с требованием взыскать 50 тыс. руб. с предпринимателя, который продавал нелицензированную продукцию с изображениями из фильмов «Брат» и «Брат 2», сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: София Паникова Фото: София Паникова

Согласно заявлению, ИП Тингаев Г.Н. нарушил исключительные права компании на фильмы, когда решил продавать контрафакт — наклейки, минипостеры, наклейки-стикеры с кадрами из дилогии. Факт предложения ответчиком к продаже товаров был установлен истцом в интернете, при этом договора о передаче исключительных авторских прав на использование объектов интеллектуальной деятельности с предпринимателем не заключалось.

Спорные товары не вводились в оборот. В адрес предпринимателя в порядке досудебного урегулирования спора была направлена претензия, которая была оставлена им без удовлетворения. Вопрос о принятии заявления к судебному производству будет решен в течение пяти рабочих дней.

Ирина Пичурина